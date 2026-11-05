Il gas naturale americano entra nella fase autunnale decisiva con scorte superiori dell’1,4% alla media quinquennale. Il rapporto EIA diffuso il 5 novembre alle 16:30 italiane fotografa un sistema che continua ad accumulare riserve, ma presenta differenze geografiche rilevanti per affrontare l’aumento stagionale dei consumi.

La domanda per il mercato riguarda quindi sia la quantità disponibile sia la sua distribuzione. Il dato nazionale offre un riferimento utile, mentre la capacità di soddisfare un picco di domanda dipende anche da dove si trova il gas e dalle infrastrutture che lo trasportano.

Che cosa dice il nuovo rapporto

Secondo il Weekly Natural Gas Storage Report dell’EIA, al 30 ottobre le riserve operative nei 48 Stati contigui sono pari a 3.801 miliardi di piedi cubi, in aumento di 77 miliardi nella settimana. Superano di 54 miliardi la media 2021–2025 e restano inferiori di 109 miliardi, il 2,8%, al livello di un anno prima.

I due confronti convivono: la media storica misura la posizione rispetto a più stagioni, mentre il confronto annuale utilizza un singolo precedente. La lettura dipende dalla base scelta e nessuno dei due indicatori, isolatamente, stabilisce quale sarà il prezzo nelle prossime settimane.

Il totale nasconde disponibilità diverse

Il South Central registra scorte inferiori dell’1,1% alla propria media quinquennale; nelle cavità saline della regione il divario è dell’8,1%. East e Midwest risultano invece sopra la media, rispettivamente del 2,5% e del 2%. Il Pacifico registra un prelievo settimanale di un miliardo di piedi cubi, mentre il totale nazionale aumenta.

Questo contrasto aiuta a evitare una conclusione troppo rapida: un accumulo complessivo può accompagnarsi a consumi o flussi differenti nelle singole aree. Per attribuire una tensione locale servirebbero anche dati sulle consegne, sulle temperature e sulle condizioni della rete; le sole scorte mostrano la disponibilità rilevata, senza descrivere ogni vincolo operativo.

Accumulo settimanale e cuscinetto stagionale misurano cose diverse

Un aumento delle riserve viene spesso interpretato come un segnale favorevole all’offerta. Il significato economico cambia però con la stagione: quando normalmente si accumula gas, parte dell’incremento è già coerente con il calendario e con le aspettative degli operatori.

Per valutare se il sistema stia diventando più abbondante occorre seguire anche il distacco dalla media stagionale, mantenendo identiche unità e date di riferimento. Inoltre, una reazione dei futures dipende dal confronto con le attese prima del rilascio, oltre che dal valore effettivo. In assenza di un consenso omogeneo verificato, il rapporto non viene qui definito una sorpresa positiva o negativa.

Dal dato fisico al prezzo negoziato

Chi investe sul gas deve affiancare alle riserve il contratto effettivamente seguito. Il precedente approfondimento sul cambio di scadenza dei futures spiega perché una serie continua può mostrare movimenti diversi da quelli di un singolo contratto.

Una quotazione incorpora attese sulla domanda futura e sulla capacità di offerta, mentre le scorte descrivono una situazione già rilevata. Per questo un accumulo può essere seguito anche da un rialzo dei prezzi, se nel frattempo cambiano le previsioni meteorologiche o altri elementi del bilancio atteso. È un meccanismo possibile, non una reazione di mercato attribuita a questa pubblicazione.

Perché il dato americano non equivale a una previsione sulle bollette italiane

Henry Hub e TTF rappresentano mercati differenti, collegati anche attraverso il gas naturale liquefatto. La trasmissione passa da capacità di liquefazione, trasporto marittimo, rigassificazione e condizioni contrattuali. Un maggiore volume disponibile negli Stati Uniti non si converte automaticamente nella stessa disponibilità in Europa.

Per una famiglia italiana, inoltre, il prezzo finale dipende dal contratto di fornitura e dalle altre componenti della bolletta. Il rapporto EIA è un tassello del quadro energetico internazionale, non un calcolo diretto del prossimo addebito.

Le condizioni da seguire verso l’inverno

Temperature miti e disponibilità regolare potrebbero aiutare a conservare il margine stagionale. Freddo persistente o interruzioni dell’offerta potrebbero invece aumentare il valore delle riserve accessibili nei luoghi in cui servono. Sono scenari condizionati, da verificare con i rapporti successivi e con dati sulla domanda.

La lettura più utile del dato odierno tiene quindi insieme livello nazionale, differenze territoriali e orizzonte del contratto osservato. Il surplus dell’1,4% descrive un punto di partenza; la sua tenuta dipenderà dall’equilibrio fra consumi e disponibilità durante la stagione.