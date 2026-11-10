Il gas naturale americano vede scendere del 16% la previsione EIA per l’inverno: Henry Hub è stimato a una media di 2,87 USD per milione di BTU fra novembre e marzo. Il nuovo Short-Term Energy Outlook, pubblicato il 10 novembre, collega la revisione all’avvio mite del mese e a una domanda di riscaldamento inferiore alle precedenti ipotesi.

Il rapporto utilizza informazioni chiuse il 5 novembre e non incorpora specificamente gli eventi successivi. I 2,87 USD sono una previsione media stagionale, non una quotazione corrente. Anche il 16% misura il taglio rispetto alla precedente previsione, senza descrivere il rendimento giornaliero di un future.

Il clima modifica il gas che resta disponibile

Quando il riscaldamento richiede meno energia, una parte maggiore del gas può rimanere negli stoccaggi. È il meccanismo indicato dall’EIA per spiegare un livello di riserve atteso nei prossimi mesi superiore a quello ipotizzato in precedenza. La maggiore disponibilità prevista esercita una pressione al ribasso sul prezzo medio del periodo.

Questo aggiornamento aggiunge una prospettiva alla fotografia delle scorte USA pubblicata il 5 novembre. Il rapporto settimanale descriveva quantità già rilevate e differenze regionali; lo STEO elabora un percorso futuro condizionato da clima, consumi e offerta. Le due misure rispondono a domande diverse.

La media invernale non coincide con quella annua

Nelle tabelle EIA, Henry Hub è previsto a 3,37 USD per milione di BTU per il 2026 e a 2,88 USD per il 2027. Quest’ultimo valore sostituisce i precedenti 3,16 USD, con una riduzione dell’8,8% indicata dall’agenzia. Il taglio del 16% riguarda invece la finestra novembre–marzo.

Tenere separati gli orizzonti evita di attribuire la stessa revisione a periodi diversi. La stagione invernale comprende mesi di due anni e concentra una quota importante della domanda per riscaldamento. Una modifica delle temperature attese può quindi incidere sulla media stagionale in modo differente rispetto all’intero anno.

Il collegamento con il mercato mondiale passa dal GNL

L’EIA descrive prezzi internazionali del gas saliti ai massimi da dicembre 2022 e prezzi Henry Hub in diminuzione. Questo divario sostiene le esportazioni americane di gas naturale liquefatto, con terminali vicini alla piena capacità. Per il 2027 l’agenzia prevede esportazioni di 19 miliardi di piedi cubi al giorno, il 26% in più rispetto al 2025.

Una maggiore domanda estera può assorbire parte dell’offerta americana, ma la trasmissione dipende dalla capacità degli impianti. Il gas deve essere liquefatto, trasportato e rigassificato: prezzi diversi fra regioni non vengono necessariamente eliminati in tempi rapidi. Sono vincoli fisici che contano insieme alla convenienza economica degli scambi.

Le conseguenze per chi investe e per i consumatori

Chi segue strumenti legati a Henry Hub deve controllare quale scadenza e quale struttura contrattuale stia acquistando. Una previsione sul prezzo spot medio non equivale al risultato di un prodotto che rinnova periodicamente i contratti. Anche una media bassa può comprendere picchi temporanei durante ondate di freddo o interruzioni dell’offerta.

Per i consumatori italiani, il taglio della stima americana non determina uno sconto equivalente in bolletta. Contano il mercato europeo, le condizioni di fornitura e le altre componenti della spesa. Il segnale del rapporto è più circoscritto: un avvio di stagione mite migliora il bilancio atteso negli Stati Uniti, mentre capacità di esportazione e domanda internazionale collegano quel mercato al resto del mondo.