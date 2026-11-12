Il gas naturale USA con consegna a dicembre guadagnava il 2,86% alle 11:37 italiane di giovedì 12 novembre. Sul NYMEX il future Henry Hub segnava 3,307 dollari per milione di unità termiche britanniche (MMBtu), contro i 3,215 della chiusura precedente, secondo la rilevazione intraday di Yahoo Finance. La seduta si svolge con un’informazione in meno rispetto a un giovedì ordinario. Per la festività del Veterans Day, la statunitense Energy Information Administration pubblicherà il rapporto sui depositi di gas venerdì 13 novembre alle 16:30 italiane, come indica il calendario ufficiale dell’EIA.

Quanto pesano poco più di nove centesimi sul contratto di dicembre

La differenza fra le due quotazioni è di 0,092 dollari per MMBtu. Il contratto standard Henry Hub del CME Group copre 10.000 MMBtu. Su quel volume il valore di riferimento della fornitura passa quindi da 32.150 a 33.070 dollari, con una differenza di 920 dollari. Per un operatore che aveva comprato un contratto al prezzo precedente è una variazione favorevole. Per chi lo aveva venduto allo stesso prezzo, il movimento ha lo stesso importo e il segno opposto, prima di commissioni e altri costi.

Anche l’orario scelto per il confronto incide. Fino alla rilevazione della mattina italiana il contratto aveva oscillato fra 3,226 e 3,318 dollari. Tra i due estremi correvano 920 dollari per contratto standard, lo stesso importo misurato rispetto alla chiusura precedente. Il primo calcolo descrive l’ampiezza delle oscillazioni già osservate, il secondo la variazione rispetto al riferimento di ieri. Entrambi riguardano la stessa scadenza, così il confronto evita la distorsione che può comparire quando una serie continua passa al mese successivo.

Da quali scorte riparte il mercato americano

L’ultimo rapporto disponibile, diffuso il 5 novembre, stimava 3.801 miliardi di piedi cubi di gas utilizzabile nei depositi dei 48 Stati contigui al 30 ottobre. In una settimana le scorte erano aumentate di 77 miliardi. Il livello superava di 54 miliardi la media dello stesso periodo nei cinque anni precedenti, ma risultava inferiore di 109 miliardi al dato di un anno prima. Chi guarda soltanto il segno della variazione settimanale perde quindi due riferimenti importanti per capire quanta riserva è disponibile all’avvicinarsi dell’inverno.

La distribuzione regionale aggiunge un dettaglio concreto. Nell’area centro-meridionale le scorte erano cresciute di 40 miliardi di piedi cubi, oltre la metà dell’aumento nazionale. Eppure i 1.208 miliardi presenti in quella regione restavano sotto la media quinquennale di 1.221 miliardi. Nella regione del Midwest, invece, il totale di 1.111 miliardi superava la sua media di 1.089. Un dato nazionale sopra la norma può dunque accompagnarsi a situazioni locali diverse, rilevanti per le imprese che devono organizzare acquisti e consegne.

Il prezzo di dicembre e la previsione per l’inverno

Nel nostro approfondimento sulla previsione invernale dell’EIA il riferimento era una media stimata di 2,87 dollari per MMBtu. La quotazione di oggi riguarda una sola consegna mensile e incorpora le condizioni alle quali gli operatori possono assumere adesso un’esposizione su dicembre. Mettere le due cifre una accanto all’altra aiuta a chiarire la domanda che ciascuna misura risolve. Un’impresa che cerca copertura per dicembre guarda il prezzo negoziabile su quella scadenza. Chi prepara un bilancio energetico per più mesi deve considerare anche il profilo dei consumi e i prezzi degli altri mesi.

Venerdì si potrà aggiornare il confronto partendo sia dalla variazione settimanale sia dalla distanza rispetto alle riserve stagionali abituali. Fino a quella pubblicazione, il rialzo documenta il maggior prezzo richiesto nella seduta per la consegna di dicembre. La quantità effettivamente entrata o uscita dai depositi nella nuova settimana di riferimento resta da conoscere.