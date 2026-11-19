Un televisore a tasso zero può avere un prezzo di 1200 euro e comportare comunque un esborso finale di 1260 euro. Non c’è necessariamente una contraddizione matematica: se il TAN è pari allo 0%, gli interessi nominali sono nulli, ma possono esserci altri costi del finanziamento. Il titolo descrive un esempio ipotetico, non una specifica offerta commerciale.

La differenza è di 60 euro. Prima di firmare bisogna capire da quali voci provenga, se siano obbligatorie e in quale momento vadano pagate. La Banca d’Italia, nella guida alle valutazioni da fare prima di indebitarsi, invita proprio a non equiparare il TAN zero alla gratuità e a controllare il TAEG, che comprende anche la maggior parte delle spese.

Come si arriva da 1200 a 1260 euro

Immaginiamo un acquisto interamente finanziato, senza anticipo: 1200 euro di capitale, restituito in dodici quote da 100 euro. Aggiungiamo, soltanto per costruire il calcolo, 36 euro di spese iniziali e 2 euro di costo per ognuno dei dodici incassi. Il capitale rimborsato resta 1200 euro, mentre le spese sommano 36 più 24, cioè 60 euro.

Il compratore verserebbe 36 euro inizialmente e poi dodici pagamenti da 102 euro, per un totale di 1260 euro. Gli interessi possono essere zero e il costo restare positivo. Se le spese fossero invece finanziate o distribuite diversamente, cambierebbero i flussi: per ricostruire l’offerta reale servono il piano dei pagamenti e la documentazione personalizzata.

Questo controllo impedisce due errori opposti: dimenticare un costo pagato fuori dalle rate oppure contarlo due volte quando è già incluso nel totale dovuto. Prezzo del bene, capitale concesso, anticipo e importo da restituire sono grandezze collegate, ma non intercambiabili. Un anticipo riduce quanto si finanzia, non scompare dal costo complessivo dell’acquisto.

Perché il 5% non è il TAEG

Dividere 60 per 1200 produce il 5%. È il maggior esborso complessivo rispetto al prezzo iniziale nell’esempio. Non è una misura automatica del costo annuo del credito: non considera quando vengono pagate le spese e come il capitale viene progressivamente restituito.

Un rimborso in dodici rate e uno in ventiquattro rate, a parità di costo totale, distribuiscono gli esborsi su periodi diversi. Anche una commissione pagata subito non ha lo stesso effetto finanziario di una pagata alla fine. Per questo il TAEG riportato nei documenti non si ricava semplicemente dividendo le spese per il prezzo del televisore.

Le righe del SECCI da confrontare

Per un finanziamento al consumo come quello dell’esempio, il documento da chiedere prima della firma è il SECCI, chiamato anche Informazioni europee di base sul credito ai consumatori. La Banca d’Italia spiega che deve essere consegnato gratuitamente e permette di confrontare informazioni presentate in modo standardizzato, senza obbligare ad accettare la proposta.

Affianca importo del credito, durata, numero e valore delle rate, importo totale dovuto, TAN e TAEG. Controlla poi costi iniziali e periodici, assicurazioni, servizi aggiuntivi e condizioni del rimborso anticipato. Se una voce non è chiara, chiedi al finanziatore un chiarimento scritto prima di sottoscrivere: la spiegazione verbale del venditore non sostituisce il documento contrattuale.

Il TAEG è più completo del TAN, ma non rappresenta indistintamente qualsiasi spesa collegata all’acquisto. Le indicazioni ufficiali escludono, per esempio, costi del bene come il trasporto, servizi realmente facoltativi e conseguenze dell’eventuale ritardo nei pagamenti. Per valutare il costo finale del televisore occorre quindi affiancare al costo del credito anche il preventivo commerciale.

La rata piccola e il prezzo del prodotto

Supponiamo che lo stesso modello sia disponibile altrove a 1100 euro con pagamento immediato. Rispetto ai 1260 euro dell’esempio, la differenza sarebbe 160 euro: 100 derivano dal prezzo del prodotto e 60 dal finanziamento. Attribuire tutti i 160 euro agli interessi sarebbe sbagliato, come ignorarli soltanto perché la rata appare gestibile.

La scelta richiede infine un controllo del bilancio familiare: somma la nuova rata agli impegni già esistenti e alle spese essenziali. Conserva separatamente ordine e contratto di credito, perché i problemi con il bene e quelli con il finanziatore richiedono verifiche specifiche, come mostra il caso del bene non consegnato acquistato con credito collegato. Prima dell’acquisto, però, la domanda più semplice resta decisiva: quanto uscirà complessivamente dal conto, e in quali date?