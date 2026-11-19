Il conto gratuito diventa a pagamento e il nuovo canone è di 8 euro al mese: su dodici mesi sono 96 euro, prima di eventuali commissioni e altri oneri. È uno scenario illustrativo, non l’annuncio di una modifica da parte di una banca identificata. Serve a capire perché una comunicazione contrattuale meriti attenzione prima che il costo compaia nell’estratto conto.

Il punto non è soltanto decidere se 8 euro siano tanti o pochi. Occorre distinguere una vera proposta di modifica unilaterale dalla fine di una promozione già pattuita, verificare quando il nuovo prezzo diventa efficace e confrontare alternative che offrano i servizi effettivamente utilizzati. Ignorare il messaggio può lasciare passare il periodo utile per uscire alle condizioni precedenti.

La lettera da leggere prima del primo addebito

La Banca d’Italia spiega, nella guida ai diritti del cliente dopo la firma del contratto, che una modifica unilaterale richiede una clausola approvata dal cliente e un giustificato motivo. La proposta deve essere comunicata per iscritto con almeno due mesi di preavviso rispetto alla decorrenza.

Nell’approfondimento istituzionale dedicato a queste modifiche, la banca centrale precisa inoltre che la comunicazione deve rendere riconoscibile la proposta, indicarne ragioni e data di applicazione. Se il cliente non recede, una variazione effettuata correttamente si intende approvata. Le modifiche peggiorative adottate senza rispettare le condizioni di legge sono invece inefficaci: il silenzio non sana automaticamente una procedura irregolare.

Conserva quindi il documento completo, non soltanto la notifica dell’app. Evidenzia quattro elementi: vecchio prezzo, nuovo prezzo, motivazione e decorrenza. Controlla anche se cambia solo il canone o se vengono ritoccate carte, bonifici, prelievi e comunicazioni cartacee. Una lettera con più variazioni può avere un impatto diverso da quello suggerito dalla prima cifra.

Gratuito per sempre o gratuito per un periodo?

Prima di qualificare l’addebito come aumento unilaterale, riapri le condizioni sottoscritte. Un’offerta che prevedeva già dodici mesi senza canone e poi un prezzo ordinario non coincide con la decisione successiva di cambiare un prezzo senza scadenza. Analogamente, una gratuità subordinata all’accredito dello stipendio richiede di verificare se quella condizione sia ancora soddisfatta.

Questa distinzione non permette di giudicare qualsiasi addebito come corretto: identifica il documento da controllare. Nel primo caso vanno ricostruiti durata della promozione e requisiti; nel secondo si esaminano le regole della modifica proposta. Chiedere alla banca quale clausola sostiene il nuovo prezzo è più utile di contestare genericamente la parola “gratuito”.

Il confronto economico non finisce a 96 euro

Immaginiamo due alternative ipotetiche. Il conto A costa 8 euro al mese e include le operazioni utilizzate: 96 euro annui. Il conto B ha canone zero, ma costa 2 euro per ciascuno di quattro prelievi mensili effettuati fuori rete: anche in questo caso la somma arriva a 96 euro. Non sono offerte reali, ma un esempio di come il comportamento dell’utente possa annullare il vantaggio apparente.

Con due soli prelievi mensili a pagamento, il conto B scenderebbe a 48 euro e il risparmio sarebbe 48 euro, a parità di ogni altra voce. Se il nuovo canone si applica per sei mesi, il suo peso nel primo periodo è invece 48 euro: i 96 rappresentano il costo di un anno intero, non necessariamente quello dell’anno solare di avvio.

Per esigenze semplici può essere utile valutare anche il conto di base e le condizioni per la gratuità, senza confonderlo con un conto ordinario privo di limiti. Il confronto deve comprendere operatività inclusa, requisiti e costi aggiuntivi, non soltanto il canone in evidenza.

Uscire senza spese e trasferire i pagamenti

In caso di modifica unilaterale, il cliente può recedere senza spese entro la data prevista per l’entrata in vigore; la liquidazione segue le condizioni precedenti. Questo non cancella somme già dovute né sostituisce l’organizzazione del trasferimento. Prima di chiudere, elenca accrediti, domiciliazioni, carte e pagamenti in arrivo, concordando con gli intermediari la procedura applicabile.

La Banca d’Italia ricorda che la portabilità dei servizi di pagamento è gratuita e prevede una procedura con un termine massimo di dodici giorni lavorativi. Se ritieni irregolare la variazione, presenta un reclamo scritto con contratto e comunicazione ricevuta; se la risposta non risolve la questione, valuta gli strumenti di tutela previsti, fra cui l’Arbitro Bancario Finanziario. Conservare le prove rende verificabile il problema, oltre alla semplice memoria del prezzo promesso.