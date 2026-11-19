La RC auto è arrivata alla scadenza annuale dieci giorni fa e, prima di rinnovarla, provochi un incidente. Nella situazione ordinaria di una polizza annuale, il solo superamento della data di scadenza non significa che la copertura sia già cessata: opera il periodo di tolleranza di 15 giorni. Occorre però controllare che cosa è scaduto, se è già entrata in vigore una nuova assicurazione e quale danno stai chiedendo di coprire.

La guida ufficiale IVASS alla responsabilità civile auto spiega che il contratto annuale termina senza tacito rinnovo, mentre la garanzia resta operativa durante il periodo di tolleranza. Questo intervallo tutela la continuità della responsabilità civile mentre si rinnova o si cambia compagnia; non equivale all’acquisto automatico di un altro anno assicurativo.

Il calendario da ricostruire dopo l’incidente

Immaginiamo una scadenza alle ore 24 del 30 novembre, un incidente il 10 dicembre e nessuna nuova polizza già efficace. Il sinistro ricade nei quindici giorni successivi alla scadenza. Si tratta di un esempio temporale: per una pratica reale servono il certificato, l’ora del sinistro e la conferma della posizione assicurativa.

Se invece una nuova copertura fosse diventata efficace il 5 dicembre, al 10 dicembre il riferimento sarebbe il nuovo contratto. Il mantenimento della precedente garanzia arriva fino all’effetto della nuova polizza e comunque non oltre il quindicesimo giorno. Il periodo non consente quindi di scegliere liberamente quale assicuratore coinvolgere: la sequenza delle date identifica la copertura applicabile.

Essere coperti non significa che ogni danno sia pagato

La responsabilità civile riguarda i danni causati ai terzi, entro il perimetro assicurato. Se sei responsabile di un tamponamento, il fatto che la RC operi non implica automaticamente il pagamento della riparazione della tua vettura o delle tue lesioni. Per tali rischi possono servire garanzie facoltative, come kasko e infortuni del conducente.

Immagina, senza riferimenti a un caso reale, danni di 2500 euro all’altro veicolo e di 1800 al tuo. La domanda sulla validità della RC riguarda il primo gruppo di danni. Per il secondo devi cercare una specifica copertura e verificarne operatività, limiti e franchigie. Sommare tutto e attendersi 4300 euro dalla sola RC confonderebbe responsabilità verso terzi e protezione del proprio patrimonio.

Furto, incendio e cristalli meritano una riga separata

Le FAQ IVASS ricordano che il divieto di tacito rinnovo si estende alle garanzie accessorie abbinate nei casi previsti. Questa regola sulla conclusione del contratto va distinta dalla durata concreta della copertura dopo la scadenza. Per furto, incendio, cristalli e assistenza, controlla la clausola specifica e l’eventuale estensione contrattuale: non trasferire automaticamente a ogni garanzia il periodo della RC.

Un furto avvenuto al decimo giorno e un incidente con danni a terzi avvenuto nella stessa data sono dunque eventi da esaminare separatamente. Chiedi all’impresa di indicare per iscritto quali garanzie restano efficaci e fino a quando. Anche quando la copertura è attiva, la franchigia può cambiare il costo rimasto all’assicurato: validità e importo indennizzabile sono due verifiche diverse.

Non confondere scadenza annuale e rata intermedia

Il premio può essere frazionato, ma la scadenza di una rata semestrale non coincide necessariamente con quella annuale del contratto. L’IVASS richiama l’attenzione sul pagamento delle rate alle date previste. Per evitare errori, cerca sul certificato durata del contratto, scadenze dei pagamenti e decorrenza della nuova copertura, invece di basarti soltanto sull’ultimo addebito bancario.

Dopo un sinistro comunica tempestivamente l’accaduto alla compagnia e conserva fotografie, dati dei veicoli e documenti assicurativi. ANIA indica la denuncia entro tre giorni dall’evento o dalla sua conoscenza. Prima di rimetterti alla guida, se il periodo è ormai trascorso, verifica l’effettiva attivazione della nuova polizza: un preventivo salvato o un pagamento ancora da perfezionare non dimostrano da soli che la copertura sia già operativa.