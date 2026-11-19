L’ISEE può continuare a raccontare una situazione economica che oggi non esiste più. Una famiglia perde uno stipendio da 1500 euro al mese, ma l’attestazione ordinaria conserva redditi precedenti alla cessazione del lavoro. Per aggiornare questa fotografia esiste l’ISEE corrente, da richiedere quando ricorrono le condizioni previste. Il suo risultato, però, non si ottiene sottraendo 1500 euro al vecchio indicatore.

Il modello ufficiale per il 2026 ricorda che l’ISEE ordinario fa riferimento normalmente ai redditi e patrimoni del secondo anno solare precedente: per una DSU del 2026, il riferimento è dunque il 2024. È il motivo per cui una difficoltà recente può convivere con un indicatore ancora relativamente alto. Il dato mensile del titolo è un esempio illustrativo, non una soglia prevista dalla normativa.

Prima serve l’attestazione ordinaria

Per chiedere l’ISEE corrente occorre aver già presentato la DSU e ricevuto l’attestazione di riferimento. Il modello DSU corrente 2026 del Ministero del Lavoro distingue eventi lavorativi, interruzione di trattamenti e variazioni rilevanti del reddito o del patrimonio. Il quadro S2 serve a identificare il caso effettivo, evitando di trattare qualsiasi calo delle entrate come un aggiornamento automatico.

Fra le fattispecie figurano perdita, sospensione o riduzione del lavoro dipendente a tempo indeterminato; per contratti a termine e attività autonome valgono condizioni specifiche. Esiste inoltre la via della variazione reddituale complessiva superiore al 25%. La percentuale riguarda la situazione reddituale del nucleo, non semplicemente l’ultima busta paga del singolo componente.

Dodici mesi oppure due, nei casi ammessi

L’INPS spiega che l’aggiornamento usa redditi e trattamenti degli ultimi dodici mesi. In determinate situazioni, fra cui la perdita del lavoro a tempo indeterminato o l’interruzione dei trattamenti prevista dalle regole, si possono considerare gli ultimi due mesi, moltiplicandoli per sei per riportarli su base annua. Questa scelta richiede che il caso rientri nella fattispecie ammessa.

Un esempio aiuta a capire il meccanismo, senza simulare l’ISEE di una famiglia reale. Se le componenti ammesse al conteggio nei due mesi sono complessivamente 1800 euro, il valore annualizzato è 10.800 euro. Non basta annotare “stipendio cessato, reddito zero”: nel periodo possono esserci altre somme rilevanti, da classificare correttamente con i documenti alla mano.

Il reddito disponibile sul conto e quello richiesto dalla dichiarazione non sono necessariamente la stessa grandezza. Anche l’ipotesi di 1500 euro per dodici mensilità, pari a 18.000 euro di entrate annue, descrive soltanto un flusso di cassa semplificato. Non comprende automaticamente tredicesime, trattamento fiscale o altre componenti utili alla DSU.

Perché il risultato non scende euro per euro

L’ISEE valuta l’intero nucleo e tiene conto anche di patrimonio, deduzioni e scala di equivalenza. Due famiglie che perdono lo stesso stipendio possono quindi ottenere indicatori differenti. La presenza di un altro reddito, la composizione familiare e i risparmi impediscono di ricavare una nuova attestazione da una semplice sottrazione.

Per preparare la verifica, raccogli attestazione e protocollo della DSU, documento che dimostra la variazione lavorativa, buste paga e certificazioni delle somme percepite nel periodo pertinente. Mettere le entrate in ordine cronologico aiuta il CAF o chi compila la dichiarazione a scegliere il periodo corretto e a evitare omissioni. Il modello richiede di documentare sia l’evento sia le componenti aggiornate.

Validità e domanda dell’agevolazione sono due passaggi

Se si aggiornano soltanto i redditi, l’ISEE corrente ha validità di sei mesi; variazioni occupazionali o nei trattamenti impongono l’aggiornamento entro due mesi. Con aggiornamento patrimoniale, da solo o insieme ai redditi, la validità arriva al 31 dicembre dell’anno di presentazione. Le condizioni patrimoniali hanno un percorso distinto, disponibile dal primo aprile.

Ottenuta l’attestazione, verifica il regolamento della prestazione desiderata: soglia, tipo di ISEE richiesto, termine della domanda e decorrenza del beneficio. Il controllo dell’ISEE per i bonus sulle bollette mostra perché il diritto e la comparsa concreta dello sconto seguono tempi diversi. Nel bilancio familiare conviene registrare separatamente il valore aggiornato, la richiesta presentata e l’importo effettivamente riconosciuto.