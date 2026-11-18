Un divano da 3 mila euro mai consegnato può lasciare il compratore con il soggiorno vuoto e le rate ancora in scadenza. Se l’acquisto è coperto da un finanziamento collegato, l’inadempimento grave del negoziante può permettere di ottenere anche la risoluzione del contratto di credito. Non basta però interrompere gli addebiti: occorrono il collegamento tra i contratti, la contestazione documentata al venditore e i presupposti previsti dalla legge.

Due contratti da leggere insieme

Nel prestito finalizzato il credito serve ad acquistare uno specifico bene o servizio. La relazione della Banca d’Italia sull’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario descrive il caso tipico: il finanziatore versa la somma al venditore e il consumatore restituisce il prestito a rate. Il contratto deve identificare beni o servizi e prezzo.

È una situazione diversa da un prestito personale ottenuto per avere liquidità e poi utilizzato liberamente per comprare mobili. La sola coincidenza degli importi non dimostra il collegamento. Per controllarlo conviene affiancare ordine, contratto di finanziamento e documento informativo, cercando il riferimento all’acquisto, al venditore e alle modalità di erogazione.

L’esempio delle 24 rate e dei soldi già usciti

Immaginiamo un finanziamento di 3 mila euro da restituire in 24 rate da 136 euro, senza ulteriori pagamenti. Il totale sarebbe 3264 euro, dei quali 264 oltre il capitale finanziato. Dopo sei rate sarebbero stati versati 816 euro e resterebbero 18 scadenze, per 2448 euro. Sono numeri ipotetici, non le condizioni di un’offerta commerciale.

L’8,8% ottenuto dividendo 264 per 3000 misura il maggior esborso complessivo rispetto al capitale: non è il TAEG, che tiene conto anche della distribuzione temporale dei pagamenti. Soprattutto, i 2448 euro residui rappresentano uscite future del piano, non una somma già versata da chiedere indietro. Separare queste grandezze permette di formulare richieste precise.

Prima viene la mancata consegna e la messa in mora

Il MIMIT ricorda che, salvo un diverso accordo, il venditore deve consegnare senza ritardo ingiustificato e comunque entro trenta giorni. Per un divano realizzato su ordinazione può esserci una scadenza contrattuale diversa: va letta prima di considerare il negozio inadempiente. Se la consegna manca, normalmente si assegna un termine supplementare adeguato, con le eccezioni previste dal Codice del consumo.

Ai fini della tutela sul credito collegato, l’articolo 125-quinquies del Testo unico bancario richiede l’inutile costituzione in mora del fornitore e un inadempimento di rilevanza sufficiente secondo l’articolo 1455 del Codice civile. Un semplice rinvio di pochi giorni non coincide necessariamente con la mancata esecuzione sostanziale dell’acquisto. Date pattuite, solleciti e risposte ricevute sono elementi decisivi.

La contestazione scritta dovrebbe identificare ordine, bene, prezzo e termine di consegna, chiedendo l’adempimento e conservando la prova della ricezione. Dopo il passaggio richiesto al venditore, la richiesta al finanziatore deve spiegare perché ricorrono le condizioni per risolvere il credito e allegare i documenti. Una telefonata al negozio, senza traccia del contenuto, rende più difficile ricostruire la vicenda.

Che cosa accade quando il credito viene risolto

La relazione ufficiale dell’ABF, alle pagine 47 e 48, illustra anche un caso di mobili non consegnati da un negozio convenzionato successivamente chiuso. Accertati collegamento, messa in mora e grave inadempimento, è stata riconosciuta la risoluzione con restituzione delle rate versate. Il precedente spiega la tutela, senza garantire lo stesso esito per qualsiasi ritardo.

La legge prevede il rimborso delle rate già pagate e degli altri oneri applicati. Il consumatore non deve restituire al finanziatore il denaro che quest’ultimo aveva versato al fornitore: il recupero riguarda il rapporto tra quei soggetti. Nell’esempio, vanno distinti gli 816 euro già usciti dalle rate future da non dovere più, una volta prodottisi gli effetti della risoluzione.

Bloccare il pagamento non chiude la pratica

Revocare da soli l’addebito non equivale a ottenere il riconoscimento della risoluzione. Può aprire una contestazione parallela sulle rate e rendere necessario chiarire anche eventuali solleciti o segnalazioni. È opportuno chiedere al finanziatore una risposta scritta sulla richiesta e sulla gestione delle scadenze, ricorrendo agli strumenti di reclamo e, quando necessario, all’ABF o all’assistenza legale.

Come nel confronto fra acquisto da un negozio e acquisto da un privato, le tutele dipendono dalla struttura concreta del rapporto. Per il divano servono due verifiche coordinate: che cosa il venditore non ha rispettato e quale credito è stato firmato. Solo così il problema della consegna può diventare una richiesta fondata anche verso la finanziaria.