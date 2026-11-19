Una multa pagata rapidamente può costare meno, ma il 30% di sconto non si applica automaticamente al totale scritto sull’avviso. La distinzione decisiva è fra la sanzione e le spese di notifica: queste ultime restano da versare integralmente. Per questo un calcolo apparentemente corretto può produrre un pagamento insufficiente, se parte dalla cifra sbagliata.

Il Comune di Milano lo precisa nella propria scheda ufficiale sullo sconto delle multe: il beneficio per il pagamento entro cinque giorni esclude le spese di notifica. La spiegazione è utile anche per leggere un avviso ricevuto altrove, fermo restando che modalità, importi e istruzioni vanno verificati presso l’ente che ha emesso il verbale.

Il conto da fare su una multa con costi aggiuntivi

Consideriamo un esempio puramente illustrativo, senza collegarlo alla tariffa di una specifica infrazione: una sanzione ammessa al beneficio di 100 euro e spese di notifica di 15 euro. Il totale iniziale è 115 euro. Lo sconto di 30 euro riguarda soltanto i 100 euro della sanzione: il pagamento corretto diventa quindi 70 più 15, cioè 85 euro.

Applicando invece il 30% a tutti i 115 euro si arriverebbe a 80,50 euro. Mancherebbero 4,50 euro, perché si sarebbe sottratto indebitamente anche il 30% delle spese. La differenza sembra piccola, ma non autorizza a considerare chiusa la pratica. L’importo non va ricostruito a intuito quando l’avviso riporta già le somme dovute nelle diverse finestre temporali.

In questo esempio il risparmio effettivo sul totale è circa il 26,1%, non il 30%: 30 euro divisi per 115. Non è una riduzione del beneficio previsto, ma il risultato della presenza di una voce non scontabile. Quanto più pesano le spese fisse sul totale, tanto più la percentuale di risparmio complessiva si allontana da quella applicata alla sola sanzione.

Cinque giorni e sessanta giorni non sono la stessa scadenza

L’articolo 202 del Codice della strada, consultato sul sito ACI, distingue il pagamento ordinario in misura ridotta entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione e l’ulteriore riduzione del 30% entro cinque giorni. La formula “misura ridotta” non significa dunque sempre che sia ancora disponibile lo sconto per il pagamento più rapido.

Prima di pagare, identifica la data che fa partire il termine nel tuo caso. Una contestazione effettuata direttamente dall’agente e un verbale recapitato successivamente richiedono documenti diversi per ricostruire la cronologia. Se la notifica ha avuto un percorso particolare, come un deposito o un ritiro differito, chiedi all’ufficio competente quale data risulti rilevante: il giorno in cui leggi materialmente il foglio non è sempre sufficiente.

Non tutte le violazioni permettono la riduzione

Lo stesso articolo 202 esclude lo sconto nei casi previsti per la confisca del veicolo e la sospensione della patente; contempla inoltre ipotesi in cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta. Non basta quindi rispettare il calendario: occorre verificare che la specifica violazione consenta il beneficio. Le sanzioni accessorie non scompaiono per il solo fatto di aver pagato tempestivamente.

Questa separazione fra componenti del costo ricorre spesso nelle spese dell’auto. Anche confrontare premio e franchigia dell’assicurazione richiede di non fermarsi a una percentuale o alla cifra più evidente. Nel verbale, però, la verifica non serve a scegliere un prodotto: serve a versare esattamente quanto richiesto per quella pratica.

La ricevuta da conservare dopo il pagamento

Controlla numero del verbale, ente creditore, importo applicabile e canale indicato. Il Comune di Milano, per esempio, descrive diversi strumenti di pagamento e l’utilizzo dell’avviso pagoPA per i verbali di accertamento. Non trasferire automaticamente queste istruzioni a un’altra amministrazione: usa quelle contenute nel tuo documento.

Conserva insieme verbale, prova della notifica e ricevuta definitiva, verificando che il versamento sia completato. Una schermata di un ordine ancora in lavorazione non chiarisce da sola l’esito. Se ti accorgi di aver pagato una somma inferiore o fuori termine, contatta l’ente con i riferimenti della pratica prima di fare un secondo versamento improvvisato: deve essere chiarito come regolarizzare la posizione e quale importo risulti ancora dovuto.