Il telefono costa 3 euro in più al mese e cambiare operatore sembra il modo più semplice per evitare il rincaro. Se però nella fattura compare anche lo smartphone acquistato a rate, il conto va separato in due parti: il servizio che vuoi lasciare e il dispositivo che stai ancora pagando. Il diritto di rifiutare una modifica unilaterale del contratto può eliminare le penalità di uscita, senza trasformare il cellulare in un regalo.

Prendiamo un caso ipotetico: tariffa da 12 euro che passa a 15, più una rata del telefono da 15 euro per altri 16 mesi. L’esborso mensile salirebbe da 27 a 30 euro. Il rincaro del solo servizio è del 25%, mentre quello dell’intera fattura è dell’11,1%: due percentuali corrette, ma riferite a basi diverse. L’aumento annuale, mantenendo invariata l’offerta, sarebbe di 36 euro.

La comunicazione che fa partire il termine

Le indicazioni ufficiali AGCOM sul recesso distinguono la modifica delle condizioni dalle altre ragioni di uscita. Per una modifica unilaterale l’avviso deve precedere l’applicazione di almeno 30 giorni; il cliente può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione senza penali e costi di disattivazione. Se passa a un concorrente, deve informare anche l’operatore che lascia della volontà di rifiutare la variazione.

Conservare il messaggio ricevuto serve quindi a ricostruire due date differenti: quando hai saputo del cambiamento e quando entrerà in vigore. La data della prima fattura aumentata non è necessariamente quella da cui decorre il termine. Archivia l’avviso completo e la prova dell’invio della tua richiesta, evitando di affidarti soltanto al ricordo di una telefonata.

I 240 euro del dispositivo restano nel bilancio

Nel nostro esempio, 16 rate da 15 euro significano 240 euro ancora da pagare. Secondo AGCOM, alla cessazione del contratto principale il pagamento delle rate residue prosegue normalmente, salvo richiesta espressa del cliente di saldare in un’unica soluzione. Per un eventuale finanziamento separato bisogna leggere anche il contratto con il finanziatore.

Pagare subito 240 euro libera i mesi successivi da quella voce, ma assorbe immediatamente liquidità. Continuare con 15 euro al mese distribuisce lo stesso prezzo residuo nel tempo, nell’ipotesi di assenza di ulteriori costi. Quella somma era già un impegno di acquisto: attribuirla interamente al cambio di operatore falserebbe il confronto, così come cancellarla dal nuovo budget darebbe un risparmio inesistente.

Quanto risparmi davvero passando a 9 euro

Supponiamo che un concorrente offra un servizio comparabile a 9 euro al mese e chieda 10 euro iniziali. Durante i primi dodici mesi, restare costerebbe 180 euro per la linea più 180 per il telefono, cioè 360 euro. Cambiare costerebbe 108 euro per la linea, 180 per il telefono e 10 iniziali: totale 298 euro. Il vantaggio sarebbe quindi di 62 euro, non di 252.

Il conto presuppone che le tariffe restino ferme, che non ci siano altri addebiti e che minuti, dati e copertura soddisfino le stesse esigenze. Una promozione limitata ai primi mesi richiede un calcolo su ciascun periodo. Anche vendere il dispositivo per comprarne un altro cambia l’operazione: il confronto fra permuta e vendita dello smartphone usato mostra perché conta il ricavo netto effettivo.

Non ogni aumento apre la stessa uscita

La fine di uno sconto già previsto e un adeguamento a un indice oggettivo, validamente concordato, vanno distinti dalla nuova modifica unilaterale. AGCOM precisa che un’indicizzazione accettata alle condizioni previste non attribuisce automaticamente il medesimo diritto di recesso gratuito. Prima di inviare la richiesta, confronta perciò avviso, sintesi contrattuale e condizioni originarie.

L’ultima verifica riguarda la fattura di chiusura: separa consumi e canoni maturati, dispositivo e presunti costi di uscita. Se una voce contrasta con la richiesta effettuata, contestala indicando importo, causale e documenti. La scelta economicamente sensata parte dal costo complessivo dei prossimi mesi, non dalla sola parola “gratis” associata al passaggio.