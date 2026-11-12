Nel nostro esempio la permuta dello smartphone vale 200 euro: il negozio chiede 699 euro e ritira il vecchio telefono. Acquistando lo stesso modello a 899 euro e incassando 260 euro dalla vendita del precedente, la spesa finale diventa 639 euro. Il vantaggio della vendita separata è di 60 euro, a condizione che i 260 euro siano effettivamente incassati.

Il prezzo annunciato e il ricavo netto

Una spedizione da 12 euro e una commissione da 18 ridurrebbero il ricavo a 230 euro. Il telefono nuovo costerebbe allora 669 euro, con un margine di 30 rispetto alla permuta. La soglia di pareggio è un ricavo netto di 200 euro. Se l’offerta del negozio dipende dall’ispezione finale, occorre confrontare la valutazione confermata.

Quando servono tutti gli 899 euro

La vendita separata può richiedere di anticipare l’intero prezzo mentre si cerca un compratore. Con la permuta immediata bastano 699 euro al pagamento. Prima di decidere, annota su due righe quanto esce oggi e quanto rientrerà dopo la vendita. Anche chi preferisce il negozio può così dare un prezzo preciso al tempo risparmiato.

Per approfondire, consulta strumento per registrare entrate e uscite e la pagina dedicata a guida alle spese che sfuggono al budget mensile.

Il prezzo minimo da chiedere a un privato

Prima di pubblicare l’annuncio puoi calcolare la cifra al di sotto della quale ti conviene accettare la permuta. Se spedizione e commissione sono fisse e ammontano in tutto a 30 euro, il prezzo lordo di pareggio è 230 euro. Con un’offerta di 225 incasseresti 195 euro, cinque in meno del credito del negozio. A 245 euro ne incasseresti 215: il premio per gestire la vendita di persona scenderebbe a 15 euro. Una trattativa al ribasso può quindi spostare il risultato anche se il prezzo richiesto all’inizio sembrava vantaggioso.

Una piattaforma può invece applicare una commissione proporzionale. Se trattiene il 10% e la spedizione resta a tuo carico per 12 euro, su una vendita a 260 ne incassi 222. Il margine sulla permuta scende a 22 euro. Per trovarne il punto di pareggio devi ottenere 200 euro dopo le due trattenute: il 90% del prezzo deve coprire 212 euro. Servono quindi almeno 235,56 euro lordi. Sono ipotesi di calcolo, da sostituire con le tariffe del canale scelto e con la cifra che un compratore è pronto a versare.

Se l’ispezione riduce il credito promesso

Nelle condizioni italiane di Apple Trade In, per esempio, il fornitore può rivedere il preventivo quando le condizioni accertate differiscono dalla descrizione. Il cliente può accettare o rifiutare la valutazione modificata. I prezzi utilizzati qui sono un esempio della redazione, indipendente dalle quotazioni di quel programma. Se la permuta definitiva scendesse da 200 a 160 euro, a parità di prezzo del nuovo l’esborso salirebbe a 739 euro. La vendita privata a 260 euro con 30 di costi tornerebbe a offrire 70 euro di vantaggio.

C’è infine un dettaglio pratico se cambi telefono perché quello vecchio ti serve ancora per lavorare. Vendendolo prima dell’acquisto, incassi subito il corrispettivo ma devi organizzare il passaggio dei dati e degli accessi. Vendendolo dopo, conservi entrambi i dispositivi durante il trasferimento e devi disporre del prezzo pieno fino all’incasso. A parità di risultato finale, confronta sul tuo calendario la data dell’esborso, quella del ritiro e quella del pagamento effettivo. È così che un vantaggio teorico di 30 euro diventa una scelta compatibile con la liquidità del mese.

Aggiornato il 12 novembre 2026 alle ore 12:01 (ora italiana)