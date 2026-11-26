Il 3×2 al supermercato equivale a uno sconto del 33,3% soltanto quando i tre prodotti hanno lo stesso prezzo. Se la promozione rende gratuito il meno caro e scegli articoli di prezzo diverso, la riduzione sul totale è inferiore. Per capire se conviene, devi confrontare quanto paghi per ciò che ti serve con il costo delle alternative realmente acquistabili: la parola «gratis» da sola non misura il risparmio.

In un esempio ipotetico, tre prodotti da 6 euro costano 12 anziché 18, con 6 euro risparmiati. Se invece scegli articoli da 8, 6 e 4 euro, il totale iniziale resta 18 ma l’omaggio vale 4: paghi 14 euro e lo sconto scende al 22,2%. Il punto è questo: la convenienza dipende dalla composizione del gruppo e dalle condizioni dell’offerta, oltre che dalla quantità che userai davvero. I prezzi dell’esempio sono inventati, non rilevati in un punto vendita.

Il calcolo parte dal totale prima dello sconto

Quando viene azzerato il prezzo del meno caro, la formula è: prezzo del prodotto in omaggio diviso per la somma dei tre prezzi, moltiplicato per 100. Nel secondo esempio, 4 diviso 18 per 100 dà circa il 22,2%. Il denominatore è il valore dell’intero gruppo prima della promozione, non l’importo pagato alla cassa.

Dividere 4 per 14 darebbe circa il 28,6%, ma risponderebbe a un’altra domanda: quanto vale l’omaggio rispetto alla spesa sostenuta. Per confrontare il risultato con uno sconto percentuale applicato allo stesso paniere serve invece la base di 18 euro. Confondere le due grandezze può far apparire più generosa un’offerta senza modificare di un centesimo il conto.

Il 33,3% è quindi il massimo per questa specifica formula con il meno caro gratuito e prezzi positivi. Non significa che ogni iniziativa chiamata 3×2 abbia le medesime regole: prodotti ammessi, abbinamenti e modalità di applicazione vanno letti sul cartellino o nelle condizioni del venditore.

Un terzo prodotto gratuito può lasciare invariata la spesa

Supponiamo che tu volessi già comprare soltanto gli articoli da 8 e 6 euro. Il conto previsto era di 14 euro. Aggiungere quello da 4, se è ammesso come omaggio, lascia l’esborso a 14: ottieni un prodotto in più, ma non spendi meno rispetto alla lista iniziale.

Se invece ti serviva soltanto quello da 8 euro, completare la terna porta il pagamento a 14, cioè 6 euro in più oggi. L’acquisto può avere senso se gli altri prodotti sostituiscono spese future già previste. Per dimostrarlo bisogna però considerare necessità, quantità e possibilità di utilizzarli, senza trasformare automaticamente una scorta in denaro risparmiato.

Il precedente sul formato famiglia e la soglia di spreco che annulla la convenienza approfondisce il rapporto fra quantità comprata e consumata. Qui il controllo aggiuntivo è a monte: capire quale sconto si ottiene costruendo il gruppo di tre.

Confrontare lo stesso acquisto con un’altra offerta

Riprendiamo il paniere da 18 euro composto dagli articoli da 8, 6 e 4 euro. Se un’alternativa ipotetica applicasse il 25% a tutti e tre gli stessi prodotti, il totale sarebbe 13,50 euro: 50 centesimi meno del 3×2 con l’articolo da 4 euro gratuito. Anche questi valori sono didattici, non una promozione disponibile.

Il confronto presuppone prodotti e quantità identici, prezzi iniziali uguali e nessun costo aggiuntivo. Se cambiano formato, qualità, spese di consegna o requisiti di accesso, occorre rifare il conto. Per confezioni diverse è utile affiancare al totale il prezzo al chilo, al litro o per unità, scegliendo una misura omogenea.

Perché il richiamo ai 30 giorni non risolve ogni confronto

Le FAQ del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla domanda 2, includono le promozioni condizionate come il 3×2 fra le tipologie escluse dal perimetro dell’articolo 17-bis sugli annunci di riduzione del prezzo. La regola del prezzo precedente dei 30 giorni non va quindi applicata automaticamente a questa formula.

Lo stesso Ministero precisa che restano valutabili le pratiche commerciali scorrette e le informazioni ingannevoli sul vantaggio economico. Per la scelta concreta, controlla quali articoli partecipano, quale viene scontato e quanto pagheresti seguendo la lista iniziale. Sono queste condizioni, insieme al totale finale, a dare un significato economico al prodotto in omaggio.