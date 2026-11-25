Riparare una lavatrice per 180 euro può costare meno che comprarne una nuova da 500 euro, anche se il modello nuovo consuma meno elettricità. In un esempio ipotetico su tre anni, riparazione e corrente costano 342 euro contro 590 per la sostituzione. La condizione decisiva è che entrambe le macchine assicurino lo stesso servizio per tutto il periodo considerato.

Il confronto parte da un guasto diagnosticato e da una riparazione tecnicamente appropriata. Non suggerisce di continuare a usare un apparecchio insicuro. Prezzi e consumi della simulazione sono inventati a fini didattici, non preventivi reali né medie di mercato; gli importi sono finali e non presumono bonus o detrazioni.

Prima del prezzo viene la garanzia

La guida europea sulle garanzie dei prodotti distingue la tutela legale dalle garanzie commerciali aggiuntive. Per un difetto coperto dalla garanzia, il rimedio può spettare senza costi: prima di commissionare autonomamente un intervento a pagamento conviene verificare data di consegna, natura del difetto e soggetto cui rivolgersi.

Per il caso fuori copertura, il preventivo dovrebbe separare uscita, diagnosi, ricambio, manodopera e imposte, chiarendo quanto si paga anche se si rinuncia. È utile chiedere quali parti vengono sostituite e quali condizioni accompagnano il lavoro. La spesa già sostenuta in passato per acquistare la macchina non dimostra che convenga continuare a ripararla.

Confrontare tre anni di servizio

Supponiamo una riparazione completa da 180 euro e una sostituzione da 500, quest’ultima comprensiva di consegna e installazione. Ipotizziamo 200 lavaggi annui, un consumo comparabile di 0,9 kWh per ciclo per la macchina riparata e di 0,5 per la nuova, con costo variabile dell’elettricità di 0,30 euro per kWh.

La vecchia macchina richiede 200 × 0,9 × 0,30 = 54 euro annui di elettricità; la nuova 30 euro. Su tre anni, il confronto diventa 180 + 162 = 342 euro per riparare e 500 + 90 = 590 euro per sostituire. La riparazione lascia un esborso inferiore di 248 euro, nelle ipotesi dichiarate.

Il calcolo esclude finanziamenti, ulteriori manutenzioni e valore residuo finale. Acqua e detergente sono assunti uguali nei due scenari e quindi non modificano la differenza; se i consumi idrici cambiano, occorre aggiungere lo scarto alla tariffa applicabile. Le quote fisse della bolletta elettrica non si azzerano cambiando lavatrice.

Che cosa dice davvero l’etichetta energetica

La Commissione europea spiega che l’etichetta delle lavatrici riporta il consumo per 100 cicli e quello idrico per ciclo, con riferimento al programma eco 40–60. La classe energetica da sola non basta per calcolare il risparmio in euro: servono kWh, numero di lavaggi e costo dell’energia.

Bisogna confrontare programmi e carichi equivalenti. Un dato annuo su una vecchia etichetta non può essere accostato direttamente a un valore per 100 cicli. Nella nostra simulazione i consumi sono già espressi sulla stessa base. Il risparmio elettrico è 24 euro annui: recuperare i 320 euro di maggiore spesa iniziale soltanto attraverso questa voce richiederebbe circa 13,3 anni, a condizioni immutate.

La durata residua può ribaltare il risultato

Se la macchina riparata si ferma definitivamente dopo un anno, il primo scenario non offre più i tre anni di servizio ipotizzati. Occorre aggiungere una soluzione per il periodo rimanente. La diagnosi del tecnico, lo stato generale dell’apparecchio e la disponibilità dei ricambi diventano quindi più importanti di una semplice percentuale fra preventivo e prezzo del nuovo.

La scelta può cambiare anche per capacità di carico, rumorosità, spazio e tempi di consegna. Se si sostituisce l’apparecchio, la nostra guida sul ritiro della lavatrice usata approfondisce quel passaggio distinto. Il confronto economico resta valido quando considera il servizio realmente ottenuto, non soltanto la cifra più bassa del primo giorno.