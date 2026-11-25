I regali di Natale da 30 euro per 12 persone costano 360 euro, prima di aggiungere confezioni e consegne. Se queste richiedono altri 48 euro, il totale sale a 408. È un esempio ipotetico che mostra come una cifra apparentemente contenuta per ciascun destinatario possa diventare un impegno consistente per il bilancio familiare.

Il metodo più leggibile consiste nel fissare prima un limite complessivo sostenibile, sottrarre gli extra e soltanto dopo distribuire il denaro fra i regali. Non significa attribuire lo stesso prezzo a ogni rapporto personale. Significa evitare che dodici decisioni prese separatamente producano una spesa diversa da quella desiderata.

Dal prezzo del regalo al conto completo

Nel nostro esempio, ogni dono costa 30 euro finali, senza ulteriori imposte da aggiungere. Le confezioni costano 2 euro per ciascuno dei 12 regali, quindi 24 euro. Quattro invii separati richiedono 6 euro ciascuno, per altri 24. Il conto è 12 × 30 + 12 × 2 + 4 × 6 = 408 euro.

Gli extra pesano 48 euro, pari al 13,3% del prezzo dei soli regali. Non sono tariffe rilevate sul mercato né costi inevitabili: alcune confezioni possono essere riutilizzate e alcune consegne effettuate di persona. Il calcolo serve a rendere visibili voci che spesso rimangono fuori dalla prima lista, non a suggerire un livello di spesa normale.

Se il tetto disponibile fosse 300 euro, dopo i medesimi 48 di extra resterebbero 252 euro per i prodotti. Dividendo per 12 si ottiene una media di 21 euro a destinatario. La differenza rispetto ai 30 euro iniziali è di 9 euro per regalo: una distanza che emerge subito partendo dal totale.

La media lascia spazio alle priorità

Con 252 euro non è necessario acquistare dodici oggetti identici per prezzo. Una distribuzione possibile, sempre inventata, è quattro regali da 30 euro, quattro da 20 e quattro da 13. La somma è 120 + 80 + 52 = 252 euro. Il vincolo resta rispettato, mentre le singole scelte possono seguire esigenze e preferenze diverse.

Se invece si desidera mantenere 30 euro per ogni regalo, occorre rivedere un’altra parte del piano: il numero dei destinatari, gli extra o il limite complessivo, purché il bilancio lo consenta. La matematica non sceglie al posto della famiglia, ma mostra quali decisioni devono accompagnarsi per rendere coerente il programma.

Un foglio che distingue previsto e già speso

Il calcolatore del budget della Banca d’Italia propone di registrare entrate e uscite, includendo anche spese piccole e frequenti. Per i doni natalizi si può applicare il criterio con una riga per destinatario e colonne separate per importo previsto, prezzo pagato, confezione e consegna.

La colonna più utile è quella del residuo complessivo. Dopo ogni acquisto, sottrai il costo completo dal tetto iniziale, mantenendo gli impegni già decisi ma non ancora pagati. Una prenotazione o un ordine confermato occupa una parte del budget anche se l’addebito avverrà nei giorni successivi.

Lo sconto non deve allargare automaticamente la lista

Se un regalo previsto a 30 euro viene acquistato a 24, i 6 euro risparmiati possono restare nel margine. Spendendoli subito per aggiungere un secondo oggetto, il totale torna a 30: si ottiene qualcosa in più, ma non una riduzione dell’uscita pianificata. Le due scelte sono legittime e hanno effetti diversi.

Analogamente, una consegna gratuita raggiunta aumentando il carrello va valutata sul costo finale. Comprare materiale da confezione in quantità elevata può lasciare scorte utili per gli anni successivi, ma richiede denaro oggi. Per mantenere il confronto chiaro, il budget natalizio registra l’intero esborso e annota a parte ciò che rimane disponibile.

Questa guida riguarda la distribuzione della spesa fra destinatari; il precedente sulla quota di tredicesima disponibile dopo le scadenze affronta invece la scelta del tetto iniziale. Un piano completo collega le due domande: quanto posso destinare ai regali e come impiego quella somma senza superarla.