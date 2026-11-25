Un formato famiglia da 3 chili a 9 euro perde il vantaggio sul prezzo unitario se ne consumi meno di 2,25 chili, quando il formato piccolo costa 4 euro al chilo ed è utilizzato integralmente. In questo esempio ipotetico, sprecare 750 grammi porta al pareggio; oltre quella quantità il formato grande costa di più per ogni chilo effettivamente consumato.

È possibile calcolare questa soglia prima dell’acquisto. Il metodo serve a rispondere a una domanda precisa: quanta parte della confezione devo riuscire a utilizzare perché lo sconto resti conveniente? Prezzi e quantità sono inventati per spiegare il calcolo, non rilevati in un supermercato. I prodotti si intendono equivalenti per qualità e per parte utilizzabile.

La formula della quantità minima da consumare

Dividi il prezzo totale della confezione grande per il prezzo al chilo dell’alternativa più piccola. Nel nostro caso: 9 euro / 4 euro al chilo = 2,25 chili. Questa è la quantità che deve arrivare al consumo per ottenere lo stesso costo unitario del formato piccolo, supponendo che quest’ultimo non generi sprechi.

La differenza rispetto ai 3 chili comprati è 0,75 chili, cioè 750 grammi. Rapportata alla confezione iniziale vale 0,75 / 3 = 25%. È una soglia economica, non un obiettivo di spreco né un’indicazione sulla sicurezza degli alimenti. Utilizzare tutto il contenuto conserva il massimo vantaggio: 9 / 3 = 3 euro al chilo.

Se invece ne consumi 2,5 chili, il costo effettivo è 9 / 2,5 = 3,60 euro al chilo. Con soli 2 chili consumati sale a 4,50. Il confronto passa quindi da favorevole a sfavorevole senza che cambi il prezzo sul cartellino: cambia la quantità che utilizzi davvero.

Il risparmio alla cassa è una domanda diversa

La soglia precedente confronta il costo per unità consumata. Non dimostra che comprare il formato grande riduca sempre l’uscita immediata. Se ti serve un solo chilo e puoi acquistarlo a 4 euro, scegliere la confezione da 9 richiede 5 euro in più oggi. Per giustificare la scorta occorre prevedere un utilizzo successivo realistico.

Anche l’alternativa deve essere concretamente acquistabile. Se il formato piccolo è venduto soltanto in confezioni da un chilo e il fabbisogno è di 2,25 chili, per quel singolo acquisto potrebbero servire tre confezioni. In quel caso va confrontato il costo totale delle confezioni acquistabili, considerando ciò che resta per i pasti successivi. La formula non sostituisce questo secondo passaggio.

La conservazione decide se la soglia è raggiungibile

Il Ministero della Salute, nelle regole per prevenire gli sprechi, richiama la necessità di evitare quantità eccessive, preparare una lista e seguire le indicazioni di conservazione. Per il nostro confronto significa valutare se il consumo minimo di 2,25 chili sia compatibile con abitudini e disponibilità della famiglia.

Prima di comprare, guarda ciò che è già in dispensa e quanti pasti saranno effettivamente preparati a casa. Scadenze e istruzioni del produttore restano vincoli da rispettare: il vantaggio economico non giustifica di prolungare arbitrariamente la conservazione. Anche l’eventuale possibilità di congelare dipende dal prodotto e dalle indicazioni applicabili.

Quando cambia anche lo spreco del formato piccolo

Finora abbiamo assunto che l’alternativa a 4 euro al chilo venga consumata tutta. Se ne sprechi il 10%, il suo costo per chilo utilizzato diventa 4 / 0,90 = circa 4,44 euro. La soglia della confezione grande scende allora a 9 / 4,44, ossia circa 2,025 chili usando i valori non arrotondati. Il risultato dipende quindi da entrambe le abitudini di consumo.

La nostra analisi sul confronto dei prezzi al supermercato spiega il quadro generale. Qui aggiungiamo una soglia calcolabile per il singolo acquisto. Annotare per due o tre spese quanto prodotto resta inutilizzato permette di sostituire le ipotesi con una stima personale, mantenendo separati convenienza unitaria, denaro da anticipare e quantità realmente necessaria.