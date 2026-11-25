Una seconda auto usata due giorni alla settimana può costare molto più del carburante che consuma. In un esempio ipotetico con 3.200 chilometri annui, gli esborsi raggiungono 1.800 euro; aggiungendo 800 euro di perdita di valore, il costo economico arriva a 2.600. Sono due misure diverse, utili per confrontare il possesso con taxi, noleggio e trasporto pubblico.

Il confronto non porta automaticamente a vendere. Un veicolo disponibile sotto casa può essere indispensabile per turni, figli, assistenza a familiari o percorsi senza collegamenti. La domanda è quanto costa quella disponibilità e se un insieme di alternative offre davvero il servizio necessario. Prezzi, percorrenze e costi che seguono sono ipotesi redazionali, non tariffe correnti.

Il costo che continua anche con pochi chilometri

Consideriamo una vettura già acquistata, senza finanziamento residuo, utilizzata per 100 giorni l’anno, circa due giorni alla settimana con alcune settimane escluse. Ipotizziamo 600 euro di assicurazione, 200 di bollo, 300 di manutenzione e revisione annualizzate, 200 di parcheggio e 500 di carburante. Il totale è 1.800 euro annui.

Le voci annualizzate distribuiscono nel tempo costi che possono arrivare in momenti diversi; non sono tutte fatture da pagare nello stesso mese. La cifra va sostituita con preventivi, ricevute e scadenze personali. Le spese legate alla disponibilità del mezzo pesano anche se si percorre poca strada, mentre carburante e parte dell’usura dipendono dall’uso.

La descrizione ACI dei costi chilometrici include, oltre all’utilizzo, componenti come ammortamento, assicurazione e manutenzione. Il nostro esempio segue l’idea di un costo completo, ma non riproduce una tabella ACI né pretende di stimare un modello specifico.

Esborso e perdita di valore vanno tenuti separati

Supponiamo che il valore realizzabile dell’auto passi da 6.000 a 5.200 euro nell’anno. La differenza di 800 euro è una perdita di valore stimata. Sommando questa componente agli esborsi si ottengono 2.600 euro, cioè 26 euro per ciascuno dei 100 giorni d’uso. I soli esborsi corrispondono invece a 18 euro al giorno.

Non significa che ogni giorno di utilizzo provochi una fattura di 26 euro, né che vendendo si ricevano automaticamente 2.600 euro di risparmio in contanti. Il prezzo di vendita realizza un bene già posseduto; la riduzione delle spese future segue un altro percorso. Inoltre la svalutazione effettiva dipende da mercato, condizioni, chilometraggio e prezzo ottenibile.

Confrontare le alternative sullo stesso anno

Immaginiamo un piano alternativo che copra gli stessi spostamenti: 400 euro per un abbonamento ai mezzi, 600 per corse occasionali in taxi e 700 per noleggi, inclusi i relativi costi di utilizzo ipotizzati. Totale 1.700 euro. Rispetto all’auto, il vantaggio è di 100 euro sugli esborsi e di 900 includendo la perdita di valore.

Le due differenze rispondono a domande diverse. La prima riguarda il budget monetario annuale, la seconda il costo economico complessivo. Nell’esempio non attribuiamo interessi al capitale liberato, benefici fiscali o costi di finanziamento. Eventuali spese di vendita e transizione devono essere aggiunte nel primo anno, senza confonderle con quelle ricorrenti.

Il test decisivo riguarda disponibilità e orari

Prima di considerare equivalenti i due piani, verifica i giorni in cui i familiari devono muoversi contemporaneamente, gli orari serali e le destinazioni meno servite. Un noleggio economico soltanto in alcune date o un taxi non disponibile nel luogo necessario può rendere incompleto il confronto. Anche il tempo aggiuntivo ha valore, da valutare separatamente anziché assegnargli una cifra universale.

Per costruire una stima personale, annota per alcune settimane ogni uso del secondo veicolo e cerca un’alternativa concreta per quel tragitto. Estendi poi il conto all’anno, includendo vacanze e bisogni occasionali. La decisione diventa leggibile quando ogni costo è associato a un servizio necessario e quando il possibile risparmio monetario resta distinto dalle variazioni del patrimonio.