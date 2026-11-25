Le bollette possono aumentare anche con il prezzo dell’energia bloccato per 12 mesi: basta consumare più elettricità, ricevere un ricalcolo o avere altri importi da pagare. Per capire se il fornitore ha rispettato l’offerta, bisogna confrontare il prezzo contrattuale della componente interessata, non dividere semplicemente il totale della fattura per i chilowattora.

Qui consideriamo una fornitura elettrica domestica e un prezzo fisso per l’energia. Non un contratto che prometta un importo mensile complessivo costante, il cui funzionamento richiede una verifica separata. L’obiettivo è ricostruire l’origine di una differenza tra fatture, distinguendo quantità, condizioni economiche e addebiti riferiti ad altri periodi.

Il punto di partenza è il box dell’offerta

Nella guida ARERA alle condizioni di fornitura elettrica, il box dell’offerta riporta il tipo di prezzo, la formula applicata e le date delle condizioni economiche. È il riferimento per individuare che cosa è fisso, per quanto tempo e con quali eventuali differenze tra fasce orarie.

La scadenza delle condizioni economiche può essere diversa da quella del contratto. Per esempio, una fornitura a tempo indeterminato non implica che il prezzo resti invariato per sempre. Prima di attribuire un cambiamento a un errore, occorre verificare il periodo cui si riferisce e le comunicazioni ricevute. ARERA indica inoltre che, quando si applica una modifica nel periodo fatturato, vecchie e nuove condizioni sono esposte in due box distinti.

Cinquanta chilowattora in più, prezzo identico

Immaginiamo due periodi della stessa durata, con letture effettive e un corrispettivo ipotetico di 0,15 euro per kWh per la sola componente energia considerata. Nel primo periodo vengono fatturati 200 kWh, nel secondo 250. La componente passa da 200 × 0,15 = 30 euro a 250 × 0,15 = 37,50 euro.

L’aumento di 7,50 euro è spiegato interamente dai 50 kWh aggiuntivi. Il prezzo unitario è rimasto uguale. Il calcolo è volutamente parziale: non rappresenta il totale della bolletta ed esclude perdite eventualmente fatturate separatamente, quote fisse, rete, oneri e imposte. Per un conto reale bisogna usare quantità e perimetro della specifica voce contrattuale.

Il totale può contenere anche un ricalcolo

Supponiamo, separatamente, che la seconda fattura riporti 20 euro di ricalcolo per consumi precedenti già stimati. Questa somma non dimostra che il prezzo dell’energia del periodo sia aumentato. Richiede di ricostruire quali quantità e corrispettivi siano stati corretti e quanto fosse già stato pagato.

La spiegazione ARERA dello scontrino dell’energia distingue quota consumi, quota fissa, ricalcoli, altre partite e imposte. Il prezzo medio esposto nello scontrino può comprendere componenti diverse dal solo prezzo pubblicizzato. Per questo confrontarlo direttamente con i 0,15 euro del nostro esempio può produrre un falso allarme.

Le quote per rete e oneri hanno una funzione diversa dalla vendita dell’energia. Depositi, servizi aggiuntivi o crediti possono a loro volta modificare l’importo finale. Ogni differenza va assegnata alla propria voce, evitando di attribuire automaticamente l’intero aumento a un rincaro contrattuale.

Un controllo in quattro colonne

Per confrontare due fatture, prepara un prospetto con periodo e giorni, consumi, prezzo della componente bloccata e altri importi. Se i periodi hanno durata diversa, confronta anche i kWh medi giornalieri: 200 kWh in 30 giorni e 250 in 40 giorni corrispondono rispettivamente a circa 6,67 e 6,25 kWh al giorno. Il totale maggiore può accompagnarsi a un uso medio più basso.

Questo secondo esempio cambia volutamente la durata rispetto al primo e va letto separatamente. Illustra perché il confronto richiede prima quantità e tempi omogenei. Per controllare il prezzo, invece, bisogna mantenere la stessa componente e la stessa fascia oraria, dove prevista, senza mescolare importi prima e dopo le imposte.

Se rimane una differenza non spiegata, una richiesta al fornitore può indicare numero della fattura, periodo, voce contestata e prezzo atteso dal contratto. Una domanda così circoscritta rende verificabile la risposta. Il totale crescente segnala qualcosa da capire; la prova di un prezzo applicato in modo errato si trova nel dettaglio delle condizioni e dei calcoli.