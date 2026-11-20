Uno studente fuori sede che paga 6 mila euro annui di affitto non può presumere di recuperare il 19% dell’intero canone attraverso il 730. Per questa specifica agevolazione, il limite di spesa è 2.633 euro: applicando il 19% si ottiene un massimo teorico di 500,27 euro. Servono inoltre requisiti territoriali, contrattuali e fiscali che il semplice trasferimento in un’altra città non garantisce.

I 6 mila euro del titolo sono un esempio: equivalgono a dodici canoni da 500 euro. Non rappresentano una media nazionale né una soglia di accesso. Il confronto aiuta a capire quanto il beneficio fiscale possa incidere sul bilancio di una famiglia e quale parte del costo rimanga comunque da finanziare.

Il 19% si applica al limite, non a tutto l’affitto

Con un canone ammissibile di 6 mila euro, il calcolo corretto è 2.633 per 19%, ossia 500,27 euro. Calcolare invece 6 mila per 19% produrrebbe 1.140 euro: una sovrastima di 639,73 euro. Il beneficio massimo corrisponde quindi a circa l’8,34% dell’esborso ipotizzato, non al 19% di quanto esce effettivamente dal conto.

Se tutte le condizioni sono rispettate e la detrazione è utilizzabile integralmente, il costo annuo dopo il beneficio sarebbe 5.499,73 euro. Diviso per dodici equivale a circa 458,31 euro al mese. È una lettura economica del costo, non un nuovo canone mensile: al proprietario continuano a spettare i 500 euro previsti dal contratto e il vantaggio fiscale si realizza attraverso la dichiarazione.

I 100 chilometri non sono l’unico requisito

La ricognizione della Camera sulla tassazione delle persone fisiche conferma la disciplina degli studenti universitari fuori sede: l’università deve trovarsi in un comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa. L’immobile deve essere nel comune dell’ateneo o in uno limitrofo.

Le condizioni vanno lette insieme. Una sede a 120 chilometri ma nella stessa provincia non supera automaticamente il controllo; una sede in un’altra provincia a 60 chilometri non soddisfa il requisito ordinario di distanza. Non basta nemmeno chiamare informalmente una stanza “alloggio per studenti”: occorre un rapporto contrattuale rientrante nelle tipologie ammesse.

Rientrano nella disciplina i contratti di locazione previsti dalla legge sulle locazioni abitative e le forme di ospitalità o assegnazione stipulate con i soggetti contemplati dalla norma, come università ed enti per il diritto allo studio. La verifica deve riguardare il contratto effettivamente firmato, non soltanto l’annuncio con cui la camera è stata trovata.

Chi ha pagato e chi utilizza la detrazione

Il beneficio può riguardare anche il genitore che sostiene l’onere per il figlio fiscalmente a carico. L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 34/E del 2008, ha chiarito che l’intestazione del contratto al genitore non esclude da sola la detrazione, se sono rispettati i requisiti dello studente. Se i documenti sono intestati al figlio, la ripartizione deve rispecchiare la spesa effettivamente sostenuta dai genitori.

Il medesimo documento precisa che 2.633 euro costituiscono il limite complessivo per ciascun contribuente anche quando sostiene più contratti per più figli. Non bisogna perciò moltiplicare automaticamente il massimale per il numero delle stanze. I 500,27 euro restano inoltre un tetto teorico: capienza dell’Irpef e limiti collegati al reddito, compreso il riordino degli oneri per redditi superiori a 75 mila euro, possono ridurre il risultato.

Il preventivo familiare deve comprendere anche le altre uscite

Per verificare il conto servono contratto, iscrizione universitaria, residenza e documenti dei pagamenti, distinguendo il canone dalle altre somme versate. La cauzione dell’affitto e le regole sulla restituzione rappresentano, per esempio, un’esigenza iniziale di liquidità diversa dal costo periodico della stanza.

La domanda utile prima di scegliere l’alloggio è dunque doppia: quanto denaro bisogna anticipare e quale beneficio fiscale è davvero utilizzabile? Inserire nel budget un rimborso di 1.140 euro quando il massimo teorico è 500,27 significa sottovalutare il fabbisogno annuale. Conservare documenti coerenti e far verificare i requisiti prima della dichiarazione permette di costruire un preventivo più affidabile.