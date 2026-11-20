Per l’asilo nido, il bonus INPS e la detrazione delle rette non sono due sconti da sommare liberamente. Una famiglia che spende 3 mila euro e riceve il contributo non può aggiungere automaticamente il 19% della stessa spesa nella dichiarazione dei redditi. Il divieto di cumulo va verificato prima di stimare il costo netto del servizio.

Il confronto contiene anche una seconda insidia: la detrazione ordinaria, quando spettante, non è calcolata su qualsiasi importo pagato. Il limite è di 632 euro annui per figlio, pari a un beneficio teorico massimo di 120,08 euro. I 3 mila euro del titolo sono una spesa ipotetica utile a illustrare i conti, non un importo del bonus garantito a tutti.

La regola INPS esclude il doppio beneficio

La circolare INPS 29 del 27 marzo 2026, al paragrafo sull’incumulabilità, conferma che il contributo per l’asilo nido non è cumulabile con la detrazione fiscale per la frequenza del nido. L’Istituto comunica inoltre all’Agenzia delle Entrate l’erogazione del beneficio attraverso un flusso telematico.

Le istruzioni del 730/2026 precisano, per le spese dell’anno precedente, che non possono essere indicate se nello stesso periodo si è fruito del bonus nido. È quindi scorretto interpretare il divieto come una semplice sottrazione della somma rimborsata: la parte rimasta a carico non diventa automaticamente detraibile. Occorre controllare il periodo d’imposta e la posizione del bambino interessato, senza presumere che cambiando il genitore dichiarante si superi l’incompatibilità.

Tre conti diversi su una retta complessiva di 3 mila euro

Consideriamo un primo scenario puramente illustrativo: la famiglia sostiene 3 mila euro e ottiene 2.500 euro di bonus effettivamente riconosciuto. Il costo residuo è di 500 euro. Aggiungere una detrazione di 95 euro, cioè il 19% del residuo, produrrebbe un costo apparente di 405 euro: proprio questo secondo passaggio non può essere dato per consentito.

In un secondo scenario, senza bonus e con tutti i requisiti della detrazione soddisfatti, il limite di 632 euro porta il vantaggio fiscale massimo a 120,08 euro. Il costo dopo il beneficio sarebbe così 2.879,92 euro, purché la detrazione trovi spazio nell’Irpef e non sia ridotta da altri limiti applicabili. Il calcolo di 3 mila per 19%, pari a 570 euro, sovrastimerebbe invece il beneficio di 449,92 euro.

Un terzo conto riguarda soltanto la liquidità. Se i 3 mila euro sono stati pagati ma il contributo è ancora in istruttoria, l’esborso dal conto è già avvenuto e il rimborso non è ancora disponibile. Nel budget familiare è utile tenere separate le somme domandate, quelle riconosciute e quelle incassate. La richiesta presentata non equivale a un pagamento certo della stessa entità.

Le ricevute devono ricostruire mesi e pagamenti

Per il bonus, l’INPS richiede documentazione che identifichi il servizio, il minore, la mensilità e il pagamento tracciabile. Per le mensilità 2026, la circolare indica il 30 aprile 2027 come termine per allegare la documentazione completa. Il contributo non può comunque superare la spesa effettivamente sostenuta e rimasta a carico del richiedente.

Un prospetto familiare può riportare per ogni mese retta, eventuali altre voci, data di pagamento e rimborso ottenuto. Questo evita di confondere il costo totale della struttura con quello ammesso al contributo. Permette anche di consegnare a chi prepara il 730 un quadro coerente, invece di una raccolta di ricevute senza il relativo esito della domanda INPS.

Prima del 730 serve un confronto tra agevolazioni

La scelta economica non si riduce a confrontare una percentuale con un bonus pubblicizzato. Contano contributo spettante, documenti, reddito, capienza fiscale e incompatibilità. Per chi ha subito cambiamenti economici può essere utile verificare anche quando aggiornare l’ISEE dopo una perdita di reddito, distinguendo sempre le regole della singola prestazione.

Prima di confermare la dichiarazione, vanno quindi confrontate le rette con il riepilogo INPS e i dati fiscali disponibili. Il risultato corretto è un costo netto sostenibile e documentato, senza inserire nel bilancio familiare un secondo rimborso che le regole non consentono.