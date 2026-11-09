L’affitto può richiedere una cauzione fino a tre mensilità del canone: l’articolo 11 della legge 392/1978 stabilisce questo limite e prevede interessi legali da corrispondere al conduttore alla fine di ogni anno. È denaro immobilizzato a garanzia del rapporto, da distinguere dal prezzo pagato per abitare la casa.

Per chi cambia appartamento, la cauzione pesa soprattutto nel mese del trasloco. Il deposito della nuova abitazione può essere richiesto mentre quello precedente deve ancora essere restituito, creando un fabbisogno temporaneo di liquidità che merita un conto separato.

Tre mensilità sono un limite, non una cifra obbligatoria

Il riferimento è l’articolo 11 della disciplina delle locazioni. Su un canone ipotetico di 800 euro, due mensilità corrispondono a 1.600 euro e tre a 2.400 euro. L’importo concordato deve essere letto nel contratto, distinguendolo da anticipi del canone e da altre garanzie.

La ricevuta o la causale del pagamento dovrebbe rendere riconoscibile la funzione della somma. Un bonifico generico che mescola primo mese e deposito complica la successiva ricostruzione: una distinta con le due voci rende più chiaro il rapporto per entrambe le parti.

Quanto denaro serve durante un trasloco

Consideriamo un esempio redazionale: vecchia cauzione di 1.800 euro ancora da recuperare e nuova cauzione di 2.400 euro. Nel periodo di sovrapposizione risultano impegnati 4.200 euro. A questi si aggiungono il canone dovuto e gli eventuali costi del trasloco, da calcolare separatamente.

Voce ipotetica Importo Vecchio deposito ancora da recuperare 1.800 euro Nuovo deposito da versare 2.400 euro Liquidità temporaneamente impegnata 4.200 euro

Quel totale non è necessariamente una perdita: descrive denaro che, in quel momento, non è disponibile per altre spese. Pianificare contando sul rimborso immediato del vecchio deposito può quindi creare un problema di cassa anche quando i conti complessivi sembrano sostenibili.

Interessi e documenti da conservare

La legge prevede gli interessi legali sul deposito. Per ricostruire il conteggio servono capitale, periodi e tassi applicabili nei singoli anni; utilizzare un solo tasso attuale per l’intera durata può dare un risultato scorretto. Conviene conservare il prospetto e le eventuali somme già corrisposte.

All’ingresso sono utili un verbale sullo stato dei locali, fotografie e un inventario se la casa è arredata. Alla riconsegna gli stessi elementi aiutano a confrontare le condizioni e a circoscrivere le eventuali contestazioni, indicando quale danno viene discusso e quale spesa è richiesta.

Chiudere il rapporto con un riepilogo scritto

La restituzione va gestita tenendo conto delle obbligazioni rimaste e degli eventuali disaccordi. In presenza di una contestazione è opportuno chiedere motivazione e documentazione, evitando di trattare qualsiasi trattenuta come automaticamente corretta o automaticamente illegittima.

Un riepilogo con deposito versato, interessi, importi concordati e saldo richiesto permette di discutere cifre identificabili. La cauzione non andrebbe considerata unilateralmente un sostituto degli ultimi canoni senza accordo e verifica delle condizioni.

Se al trasloco si accompagna il cambio della banca, la guida sulla portabilità del conto e dei pagamenti ricorrenti aiuta a organizzare le scadenze. Per il deposito, invece, la priorità è mantenere separati costo dell’abitare, garanzia e liquidità necessaria nel passaggio fra le due case.