Le spese mediche possono generare una detrazione teorica elevata senza produrre un rimborso dello stesso importo. Con 16 mila euro di costi sanitari ordinari ammessi, il 19% sulla parte che supera la franchigia di 129,11 euro vale circa 3.015,47 euro. Se manca sufficiente Irpef sulla quale utilizzare il beneficio, una parte rischia però di non essere recuperata.

Per importi elevati esiste una possibilità precisa: ripartire la detrazione in quattro quote annuali uguali. Non è una facoltà disponibile per qualunque scontrino e non trasforma l’agevolazione in un pagamento garantito dallo Stato. Il vantaggio dipende soprattutto dall’imposta disponibile oggi e da quella che ragionevolmente potrà esserci nei tre anni successivi.

Quando è consentita la divisione in quattro anni

La guida dell’Agenzia delle Entrate alle spese sanitarie indica una soglia di 15.493,71 euro annui, da considerare al lordo della franchigia. Il totale delle spese interessate deve essere superiore a questo importo. La scelta si effettua nella dichiarazione relativa all’anno della spesa ed è irrevocabile.

Le istruzioni del modello 730/2026 confermano il meccanismo per le spese indicate nei righi E1, E2 ed E3 e la suddivisione in quattro quote costanti. Non bisogna confondere questa regola con la rateizzazione della fattura accordata dal medico: qui viene distribuito nel tempo il beneficio fiscale, non il pagamento della prestazione sanitaria.

Il calcolo su 16 mila euro di spesa

L’esempio considera 16 mila euro interamente ammissibili, soggetti alla franchigia ordinaria e rimasti fiscalmente a carico. La base di calcolo è 16 mila meno 129,11, ossia 15.870,89 euro. Il 19% produce 3.015,4691 euro, arrotondati qui a 3.015,47. Dividendo il risultato in quattro, la quota economica annuale è di circa 753,87 euro.

Sono calcoli illustrativi: la liquidazione del modello applica i propri arrotondamenti. La franchigia non va sottratta quattro volte dalla stessa spesa. E i 16 mila euro non diventano quattro bonus autonomi: il beneficio complessivo resta quello originariamente calcolato, semplicemente ripartito in più periodi d’imposta.

Due contribuenti con la stessa fattura possono recuperare somme diverse

Immaginiamo un contribuente che, dopo le altre detrazioni, abbia 1.000 euro di Irpef disponibili per queste spese. Usando subito l’intera detrazione teorica di 3.015,47 euro, potrebbe assorbirne soltanto 1.000. La parte eccedente, nel regime ordinario considerato, non diventa automaticamente un credito da trasferire all’anno seguente.

Supponiamo invece che lo stesso contribuente scelga le quattro quote e disponga di almeno 1.000 euro di capienza anche in ciascuno dei tre anni successivi. Ogni quota di circa 753,87 euro troverebbe spazio e il beneficio potrebbe essere utilizzato integralmente. La differenza rispetto alla prima ipotesi sarebbe di circa 2.015,47 euro, ottenuti però nell’arco di quattro dichiarazioni.

Un secondo contribuente con capienza immediata sufficiente potrebbe recuperare tutto in un solo anno. Per lui distribuire le quote significherebbe rinviare una parte del beneficio senza aumentarlo. Viceversa, se negli anni successivi il reddito imponibile diminuisse molto, anche le rate potrebbero trovare meno spazio del previsto. La scelta non si decide soltanto guardando l’importo della fattura.

Prima della scelta vanno controllati rimborsi e documenti

Il totale dei pagamenti non coincide necessariamente con quello detraibile. Vanno verificate natura delle prestazioni, documenti, modalità di pagamento e somme rimborsate. Il trattamento dei rimborsi dipende anche dal regime fiscale dei premi assicurativi o dei contributi alla cassa sanitaria: non è corretto sottrarli sempre tutti, né ignorarli senza controlli.

Il punto di partenza resta la regola del 19% oltre la franchigia di 129,11 euro, ma per una spesa importante serve una simulazione dell’intera dichiarazione. Al Caf o al professionista conviene chiedere il confronto tra utilizzo immediato e quattro quote, con una stima prudente della capienza futura. La rateizzazione può preservare un vantaggio altrimenti perso, purché sia scelta quando ne ricorrono le condizioni.