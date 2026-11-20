Lo sport dei figli può dare diritto a una detrazione del 19%, ma il limite di spesa ordinario è di 210 euro per ciascun ragazzo. Per un corso di nuoto da 600 euro, il beneficio massimo teorico è quindi 39,90 euro. Dividere i pagamenti tra madre e padre non crea due tetti separati per lo stesso figlio.

Il divario tra la fattura della piscina e l’importo recuperabile spiega perché il 19% pubblicizzato nelle guide fiscali non corrisponda necessariamente al 19% di tutto ciò che una famiglia spende. Prima viene il limite della spesa ammessa, poi si applica la percentuale, infine si verifica quanto beneficio può essere effettivamente utilizzato.

Il tetto segue il ragazzo, non il numero dei genitori

Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sulla precompilata prevedono che la detrazione possa essere ripartita tra gli aventi diritto, mantenendo fermo il limite per ragazzo. Lo conferma anche la nota fiscale della Federazione Italiana Pallacanestro pubblicata il 25 maggio 2026: il plafond riguarda complessivamente le spese sostenute dai genitori per il figlio fiscalmente a carico.

Nell’esempio, due genitori pagano 300 euro ciascuno per il corso annuale. Con una ripartizione paritaria del limite, ognuno considera 105 euro di spesa agevolabile: il 19% vale 19,95 euro a testa. Il risultato familiare resta 39,90 euro. Inserire 210 euro in ciascuna dichiarazione raddoppierebbe indebitamente la base riferita allo stesso ragazzo.

Se invece i figli sono due e per entrambi sono rispettati i requisiti, il tetto si applica separatamente a ciascuno. Con almeno 210 euro di spesa ammessa per ognuno, il beneficio teorico complessivo può arrivare a 79,80 euro. È il numero dei ragazzi aventi diritto a cambiare il conteggio, non il numero delle ricevute emesse.

Età, attività ammessa e pagamento

L’agevolazione riguarda iscrizione annuale e abbonamento per ragazzi tra 5 e 18 anni presso associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture destinate alla pratica sportiva dilettantistica. Per il genitore conta anche il requisito del figlio fiscalmente a carico. La semplice presenza di un’attività motoria nella descrizione commerciale del servizio non basta a qualificare ogni costo.

La Federazione ricorda che il pagamento deve essere tracciabile e che la spesa va documentata con fattura, ricevuta, quietanza o documentazione bancaria o postale. Per organizzare il dossier familiare è utile conservare insieme documento del corso e prova del pagamento, verificando che risultino chi ha sostenuto l’onere e il ragazzo interessato.

Scarpe, costume, occhialini, trasferte e altre uscite non vanno sommati automaticamente alla quota del corso. L’oggetto dell’agevolazione è specifico. Anche un eventuale certificato medico richiede una valutazione separata: per le regole generali rimandiamo alla guida sulle spese sanitarie detraibili, che seguono criteri diversi da quelli delle iscrizioni sportive.

Perché 39,90 euro restano un massimo teorico

La detrazione riduce l’Irpef, quindi serve imposta sufficiente per utilizzarla. Inoltre, possono incidere i limiti collegati al reddito e il tetto complessivo introdotto dal 2025 per gli oneri dei contribuenti con reddito superiore a 75 mila euro. Il conteggio individuale deve tenere conto delle altre spese agevolate e della situazione familiare.

Nel caso semplice da 600 euro, con tutti i requisiti e piena capienza, il costo dopo il vantaggio fiscale sarebbe 560,10 euro. La riduzione effettiva rispetto all’esborso è del 6,65%, non del 19%. Questo rapporto rende più realistico confrontare due corsi o impostare il budget annuale.

Un corso da 500 euro e uno da 600 euro, entrambi oltre il tetto e con identici requisiti, darebbero lo stesso beneficio massimo di 39,90 euro. La differenza di prezzo di 100 euro rimarrebbe quindi interamente a carico della famiglia. Prima di compilare le dichiarazioni, i genitori dovrebbero confrontare le quote indicate: il controllo evita duplicazioni e rende chiaro chi utilizza effettivamente l’agevolazione.