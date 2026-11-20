Il fondo pensione può mettere a disposizione una parte del capitale anche prima della pensione e senza otto anni di attesa, quando bisogna affrontare spese sanitarie legate a situazioni gravissime. Il limite arriva al 75% della posizione maturata: su 20 mila euro significa un massimo teorico di 15 mila euro lordi. Non equivale, però, alla promessa di un bonifico netto di pari importo.

Il caso dei 20 mila euro è un esempio di calcolo, non la soglia prevista dalla legge. Prima di fare affidamento su quella somma bisogna separare tre elementi: l’importo anticipabile, le imposte trattenute e il patrimonio che rimane destinato alla pensione integrativa. Sono cifre diverse e rispondono a domande diverse del bilancio familiare.

Quali cure permettono di chiedere l’anticipo

Le FAQ del Ministero del Lavoro sulla previdenza complementare confermano che per le spese sanitarie ammesse non occorre aver maturato otto anni di iscrizione. La disciplina riguarda terapie e interventi straordinari conseguenti a gravissime situazioni che interessano l’aderente, il coniuge o i figli, riconosciute dalle strutture pubbliche competenti.

Non basta quindi una fattura medica elevata per trasformare automaticamente una spesa ordinaria in una causale valida. Il passaggio decisivo è la documentazione sanitaria. La procedura illustrata dall’AUSL di Modena, per esempio, prevede un parere medico e richiede il piano terapeutico o altra documentazione clinica, insieme al preventivo. Le modalità operative vanno controllate presso la struttura competente e nel documento sulle anticipazioni del proprio fondo.

Su 20 mila euro il tetto è 15 mila, ma è lordo

Immaginiamo una posizione di 20 mila euro, nessuna anticipazione precedente e spese riconosciute sufficienti a giustificare il massimo prelievo. Il calcolo è 20 mila moltiplicato per 75%, cioè 15 mila euro. Resterebbero 5 mila euro nel fondo, prima di eventuali costi e oscillazioni del valore della posizione. Se le spese ammissibili sono inferiori, il tetto percentuale non autorizza a ritirare automaticamente tutto l’importo massimo.

Per la componente maturata dal 2007, l’anticipazione sanitaria ha una tassazione del 15% sulla parte imponibile, ridotta di 0,30 punti per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino al 9%. Non si deve applicare meccanicamente l’aliquota all’intero saldo: i rendimenti già tassati non vengono colpiti nuovamente. Per montanti anteriori al 2007 occorre distinguere i rispettivi regimi.

In un secondo esempio, ipotizziamo che il fondo certifichi un’anticipazione lorda di 15 mila euro, di cui 12 mila imponibili al 15%. La ritenuta sarebbe 1.800 euro e il netto 13.200 euro, al netto di ulteriori costi eventualmente previsti. I 5 mila rimasti investiti non aumentano perché il bonifico è più basso: la differenza è stata trattenuta fiscalmente, non lasciata nella posizione.

Il costo meno visibile è il capitale che esce

L’anticipo risolve una necessità di liquidità utilizzando risparmio già accumulato. Non è un contributo pubblico aggiuntivo e non cancella la spesa sanitaria. Dopo il prelievo, la base investita nell’esempio scende da 20 mila a 5 mila euro: anche gli eventuali rendimenti successivi si formeranno su un capitale iniziale più piccolo, salvo nuovi versamenti.

È possibile reintegrare le anticipazioni. Il fondo deve però ricostruire correttamente i prelievi precedenti, perché richieste successive non consentono di aggirare i limiti complessivi. La causale sanitaria va inoltre distinta dall’anticipazione per la prima casa dei figli, che richiede otto anni e ha un trattamento fiscale differente.

Cosa chiedere prima di inviare la domanda

La verifica utile è ottenere dal gestore un prospetto con somma lorda richiedibile, base imponibile, aliquota, netto stimato e posizione residua. Vanno aggiunti i documenti sanitari necessari, i termini di lavorazione e gli eventuali vincoli presenti sulla posizione. Solo questo confronto permette di capire se l’anticipo coprirà davvero le cure e quale parte del risparmio previdenziale resterà disponibile per il futuro.