Lo stipendio sale di 100 euro netti al mese, ma il venerdì che oggi hai libero ogni due settimane diventa lavorativo. Se l’aumento arriva dodici volte e le giornate aggiuntive sono ventisei, l’offerta vale 46,15 euro netti a venerdì. Con un turno di otto ore sono 5,77 euro per ogni ora di tempo libero ceduta. È il valore della differenza fra due proposte ipotetiche: la paga oraria ordinaria si calcola sull’intera retribuzione e sulle ore del contratto.

Perché dividere cento euro per due inganna

Due venerdì al mese fanno ventiquattro giornate in un anno. Un venerdì ogni due settimane, invece, in un calendario di cinquantadue settimane ne dà ventisei. Con la prima scorciatoia il risultato sembra essere 50 euro al giorno. Per il confronto concreto conviene prendere il calendario del nuovo orario, segnare le presenze richieste e togliere ferie, chiusure e festività che cadrebbero proprio in quelle date. Se i venerdì effettivamente lavorati fossero ventidue, a parità di aumento annuo ciascuno varrebbe 54,55 euro.

Anche il numeratore merita una verifica. Se la proposta scritta garantisse cento euro netti aggiuntivi su tredici pagamenti identici, il totale salirebbe a 1300 euro e il valore per ventisei presenze a 50 euro esatti. Se invece la cifra indicata fosse lorda o includesse un premio subordinato a un obiettivo, applicare direttamente questi conti darebbe un risultato fuorviante. Servono la differenza netta annua fra le due proposte e le condizioni che permettono di ottenerla.

Quanto resta dopo una giornata fuori casa

Immagina che ogni venerdì aggiuntivo richieda sette euro di trasporto e cinque euro in più per mangiare fuori rispetto al pranzo a casa. Il costo incrementale è di dodici euro per giornata, ossia 312 euro annui. Dei 1200 euro promessi ne restano 888: 34,15 euro a venerdì, circa 4,27 euro per ora lavorata. Se hai già un abbonamento ai mezzi che pagheresti comunque, quei sette euro vanno tolti dal conto delle spese aggiuntive. Con il solo pranzo la differenza annua disponibile risale a 1070 euro.

Il calcolatore del budget della Banca d’Italia invita a riportare ogni entrata e uscita con la propria frequenza. Qui la distinzione decisiva è fra spesa che esiste già e spesa causata dal nuovo turno. Per chi deve organizzare assistenza a un familiare, conta il preventivo per quelle singole giornate. Una spesa aggiuntiva di 50 euro a venerdì supererebbe da sola l’intero aumento annuo di cento euro, nell’ipotesi di ventisei presenze.

Il prezzo al quale accetteresti davvero

Puoi anche rovesciare il calcolo. Se attribuisci a otto ore libere un valore personale di 60 euro e prevedi dodici euro di spese vive per turno, la tua soglia è di 72 euro per ciascuno dei ventisei venerdì. In totale servirebbero 1872 euro netti in più all’anno, cioè 156 euro su dodici mensilità. È una cifra utile per discutere una proposta perché rende esplicito quanto pesano il tempo e le spese nel tuo caso.

Prima del confronto finale controlla dove vanno a finire le ore del venerdì. Se il nuovo orario redistribuisce ore che lavoravi già negli altri giorni, cambia il valore della flessibilità e viene meno l’ipotesi di otto ore aggiuntive. Se invece aumenta anche il tempo di viaggio, includilo fra le ore sottratte alla settimana. È la stessa distinzione che emerge nel confronto tra aumento netto e costo del tragitto. La domanda da portare al colloquio diventa precisa: quante ore in più richiede davvero ciascuno di quei venerdì?