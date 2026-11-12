Un aumento netto di 250 euro al mese lascia 70 euro in più sul conto se il nuovo tragitto costa 9 euro aggiuntivi per ciascuno dei venti giorni in presenza. In questo esempio lo spostamento assorbe 180 euro, il 72% dell’aumento. I nove euro comprendono andata e ritorno. Se già oggi paghi una parte del viaggio, conta soltanto la differenza.

Quanti giorni passerai davvero in sede?

Con dodici presenze il viaggio costa 108 euro e restano 142 euro. Con ventidue presenze la spesa sale a 198 e il vantaggio scende a 52. Un abbonamento mensile cambia il conto: inserisci il prezzo fisso una volta e aggiungi soltanto le spese che dipendono dai giorni, come il parcheggio.

Il tempo che compri con l’aumento

Se il nuovo percorso richiede mezz’ora in più al giorno, venti presenze aggiungono dieci ore di viaggio al mese. I 70 euro residui equivalgono a sette euro per ogni ora aggiuntiva fuori casa. Per confrontare due offerte usa la retribuzione netta annua, i giorni di lavoro da remoto concordati e i costi dei due percorsi. Un aumento lordo richiede prima una stima del netto.

Per approfondire, consulta il calcolatore del budget della Banca d’Italia e la pagina dedicata a confronto tra stipendi su dodici e tredici mensilità.