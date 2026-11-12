Un affitto di 850 euro al mese con 1.500 euro di commissione costa 11.700 euro nel primo anno. A 950 euro senza commissione la spesa è di 11.400 euro. Nell’esempio il secondo appartamento lascia in tasca 300 euro, a parità di utenze, spese condominiali e condizioni. La commissione ipotizzata comprende tutte le somme dovute per quel servizio.

Il sorpasso arriva al sedicesimo mese

La differenza di canone è di 100 euro al mese. Servono quindi quindici mesi per recuperare i 1.500 euro iniziali. Al quindicesimo mese entrambe le soluzioni sono costate 14.250 euro. Su due anni la prima costa 21.900 euro e la seconda 22.800: restare più a lungo cambia quale casa conviene.

Come trattare deposito e trasloco

Tieni separata la cauzione restituibile dal costo definitivo: assorbe liquidità all’ingresso e può tornare disponibile all’uscita. Inserisci invece nel confronto le spese a fondo perduto, dai traslochi alle installazioni, se differiscono tra le case. Per un soggiorno incerto prepara due preventivi, uno alla prima data plausibile di uscita e uno alla data più lontana.

Per approfondire, consulta calcolatore del budget familiare e la pagina dedicata a come dividere le spese di casa in coppia.

Le spese che anticipano o ritardano il pareggio

Per applicare il confronto a due annunci reali, al canone aggiungi le spese ricorrenti che resteranno a tuo carico in ciascuna casa. Supponiamo che il primo appartamento, quello da 850 euro, abbia 70 euro mensili di spese e il secondo soltanto 30. L’uscita periodica diventa rispettivamente di 920 e 980 euro. Il risparmio mensile del primo scende da 100 a 60 euro. Per recuperare la commissione occorrono allora 25 mesi. A due anni la casa dal canone più alto conserva un piccolo vantaggio: 23.520 euro complessivi contro 23.580.

Prima di inserire queste voci chiedi che cosa comprendono. Se una cifra include il riscaldamento e l’altra lo lascia a carico dell’inquilino, sommare le due quote condominiali al canone produce ancora un confronto incompleto. Puoi prendere come riferimento un consuntivo recente e confrontare due ipotesi di consumo. Una spesa variabile stimata va tenuta riconoscibile rispetto a una commissione il cui ammontare, imposte comprese, è già stato indicato per iscritto.

Il denaro necessario per avere le chiavi

Immagina ora che entrambe le proposte richiedano, per ipotesi, due mensilità di deposito e il primo canone anticipato. Per la casa da 850 euro occorrerebbero subito 1.700 euro di deposito, 850 di canone e 1.500 di commissione: in totale 4.050 euro. Per la casa da 950 euro servirebbero 1.900 euro di deposito e 950 di canone, ossia 2.850 euro. Il secondo appartamento richiederebbe 1.200 euro in meno all’ingresso. La cauzione più alta di 200 euro inciderebbe temporaneamente sulla disponibilità del conto, pur potendo essere restituita al termine del rapporto.

Un ultimo confronto è utile a chi sa di poter cambiare città per lavoro. Con le condizioni iniziali, dopo otto mesi la casa da 850 euro sarebbe costata 8.300 euro, commissione inclusa, contro 7.600 per quella da 950. Dopo trenta mesi, invece, i totali sarebbero 27.000 e 28.500 euro. Se prevedi di uscire presto, verifica anche la prima data effettiva di recesso e il preavviso previsto dal tuo contratto: il conto va chiuso quando termina l’obbligo di pagare, anche se hai già traslocato. Scrivere accanto a ciascun preventivo la data di uscita prevista rende esplicita l’ipotesi da cui dipende la scelta.

Aggiornato il 12 novembre 2026 alle ore 12:01 (ora italiana)