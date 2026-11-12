Con un prezzo ipotetico di 1,80 euro al litro, due litri in più ogni 100 km costano 3,60 euro. Per consumare i 600 euro risparmiati all’acquisto occorrono circa 16.667 km. Il conto presuppone lo stesso carburante per entrambe le vetture e un divario di consumo stabile sul percorso abituale.

Dal chilometraggio al numero di pieni

Prendiamo due auto che consumano rispettivamente 6 e 8 litri per 100 km. Quella meno cara, da 8 litri, brucia circa 1.333 litri nei 16.667 km del confronto. Con rifornimenti da 50 litri sono circa 27 pieni equivalenti. L’altra usa circa 1.000 litri sulla stessa distanza. La differenza di 333 litri vale i 600 euro iniziali.

Quanto cambia con il tuo percorso

A 10.000 km annui il vantaggio iniziale dura circa venti mesi, a 20.000 km circa dieci. Per rifare il conto sostituisci il prezzo ipotetico con quello della tua zona e confronta consumi misurati su tragitti simili. Manutenzione, assicurazione e valore alla rivendita entrano separatamente nel confronto complessivo.

Per approfondire, consulta Osservaprezzi carburanti del MIMIT e la pagina dedicata a come calcolare il recupero di una differenza di prezzo.

Se cambia il prezzo del carburante

Il punto di pareggio è la distanza alla quale le due auto sono costate la stessa cifra fra acquisto e carburante. Puoi calcolarlo anche senza conoscere la capacità dei serbatoi. Moltiplica i due litri aggiuntivi per il prezzo del carburante e dividi il risultato per cento: ottieni il costo aggiuntivo per chilometro. Dividendo i 600 euro iniziali per questo costo trovi la distanza cercata. Con carburante a 1,60 euro il sovraccosto è di 3,2 centesimi al chilometro e il pareggio arriva a 18.750 km. A due euro il sovraccosto sale a quattro centesimi e la distanza scende a 15.000 km.

Per sostituire i prezzi dell’esempio con quelli della tua zona, il servizio Osservaprezzi del ministero consente di cercare i dati comunicati dai gestori per singolo impianto e tipo di carburante. Se fai rifornimento in self-service, anche il prezzo dell’altra vettura deve riferirsi alla stessa modalità. Usare per un’auto il prezzo più basso di una zona lontana, raggiungibile soltanto con una deviazione, introduce già una differenza nei chilometri effettivamente percorsi.

Quanto vale un errore nella stima dei consumi

Supponiamo di percorrere 12.000 km l’anno e di tenere l’auto per tre anni. A 1,80 euro al litro, su 36.000 km i due litri aggiuntivi ogni cento richiederebbero 720 litri in più, pari a 1.296 euro. Al netto dello sconto iniziale la vettura più economica all’acquisto costerebbe 696 euro in più. Se la differenza effettiva fosse di un solo litro, la spesa supplementare sarebbe 648 euro. Lo svantaggio finale scenderebbe a 48 euro, abbastanza poco perché una sola riparazione o un diverso prezzo di rivendita possano ribaltare la scelta.

Il numero di soste dal benzinaio dice poco se di volta in volta rifornisci per un importo fisso. Per verificare i consumi, annota chilometri e litri tra due riempimenti allo stesso livello e ripeti la misura su più rifornimenti. In un confronto fra città e autostrada, pesa ciascun percorso per i chilometri che prevedi di farci. Se stai trattando il prezzo, puoi usare il calcolo anche al contrario: per compensare 36.000 km nelle condizioni iniziali, a parità di ogni altra spesa servirebbe uno sconto di 1.296 euro. Sai così quanto del maggior consumo stai accettando di pagare nei tre anni.

Aggiornato il 12 novembre 2026 alle ore 12:02 (ora italiana)