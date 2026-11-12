Una polizza auto costa 90 euro in meno all’anno e alza la franchigia assoluta da 250 a 500 euro sulla stessa garanzia danni. Con un danno coperto di 800 euro, la quota a carico dell’assicurato sale di 250 euro. Sottratto il risparmio sul premio, nell’anno del sinistro la scelta inizialmente più economica costa 160 euro in più.

La soglia decisiva è a 340 euro

Per un danno da 300 euro, con la prima polizza restano a tuo carico 250 euro e con la seconda 300. Paghi 50 euro in più sul danno, ma ne hai risparmiati 90 sul premio: resti avanti di 40. A 340 euro c’è parità. Per un danno sotto i 250 euro entrambe le franchigie lasciano la spesa interamente a tuo carico.

Prima di usare la formula

I calcoli assumono una sola richiesta di indennizzo nello stesso anno e condizioni identiche, esclusa la franchigia. Una franchigia relativa, uno scoperto percentuale o più sinistri cambiano il risultato. Cerca nel contratto la garanzia interessata: un danno alla propria vettura e il risarcimento di un terzo possono seguire meccanismi diversi.

Per approfondire, consulta glossario assicurativo IVASS e la pagina dedicata a come accantonare le spese annuali.

Premio certo e rimborso eventuale

Un modo per verificare il conto è scrivere per ciascun preventivo quanto pagherai all’inizio e quanto potresti dover aggiungere dopo un incidente. Immagina che i premi annui siano rispettivamente di 600 e 510 euro. Con un danno coperto di 800 euro l’assicuratore pagherebbe 550 euro nel primo caso e 300 nel secondo. Sommando premio e danno rimasto a tuo carico arrivi a 850 euro nella prima ipotesi e a 1.010 nella seconda. Anche se la riparazione costasse 2.000 euro, la differenza finale resterebbe di 160 euro, purché entrambi i contratti coprano il danno e i loro limiti non intervengano.

Il risultato è diverso se nello stesso anno subisci due danni distinti. Immagina due sinistri coperti da 400 euro ciascuno con franchigia applicata per evento. Con il primo contratto rimangono a tuo carico 500 euro in totale, con il secondo 800. Hai risparmiato il premio una sola volta e la maggiore spesa netta è 210 euro. Una riparazione da 800 euro e due riparazioni da 400 hanno lo stesso valore complessivo, ma producono rimborsi diversi. Per questo nella clausola conta anche l’espressione «per sinistro».

Quanto risparmio occorre accumulare per assorbire una franchigia più alta

Se per due anni consecutivi i premi restassero identici e non ci fossero sinistri, la differenza accumulata sarebbe di 180 euro. Al terzo anno salirebbe a 270. Un solo danno coperto superiore a 500 euro durante il triennio farebbe spendere 250 euro in più di franchigia, lasciando ancora un vantaggio di 20 euro. L’esempio presuppone che le condizioni si rinnovino allo stesso prezzo e che un sinistro non modifichi i premi successivi. Al rinnovo bisogna rifare il confronto con le nuove proposte.

Prima della firma, scegli un danno concreto che temi di dover affrontare, come una grandinata, e cerca nei due contratti la garanzia che lo comprende. Verifica se l’indennizzo cambia rivolgendoti a una carrozzeria convenzionata, se esiste un limite per evento e quanto dovresti anticipare. Se una polizza esclude proprio quel danno, i due preventivi offrono prestazioni diverse e la soglia di 340 euro perde significato. Il conteggio sul premio dice quanto conviene trattenere il rischio soltanto dopo aver stabilito quale parte del rischio rimane davvero assicurata.

Aggiornato il 12 novembre 2026 alle ore 12:03 (ora italiana)