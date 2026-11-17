Le spese condominiali possono arrivare sul tavolo del compratore poche settimane dopo il rogito, anche quando il proprietario precedente aveva promesso di saldare tutto. Davanti a una richiesta di 3 mila euro, la prima cosa da chiedere all’amministratore è il dettaglio per esercizio. Il compratore risponde insieme al venditore dei contributi relativi all’anno di gestione in corso al momento dell’acquisto e a quello precedente. Una somma riportata a nuovo nell’ultimo rendiconto può però comprendere debiti più vecchi.

Quale parte dei 3 mila euro può chiedere il condominio

Immaginiamo un condominio che chiude i conti il 30 giugno e un appartamento acquistato a novembre. L’esercizio in corso è iniziato il primo luglio. Quello precedente va dal primo luglio dell’anno prima al 30 giugno appena trascorso. Per orientarsi occorre quindi leggere le date sui rendiconti. Contare ventiquattro mesi a ritroso dal giorno della firma darebbe un intervallo diverso da quello delle due gestioni.

Supponiamo che il prospetto contenga 700 euro per la gestione in corso, 1.300 per la precedente e mille per una terza gestione già chiusa. Se le voci si riferiscono effettivamente a quegli esercizi, la solidarietà prevista per chi subentra riguarda i primi 2 mila euro. Per i restanti mille il solo fatto di aver acquistato l’appartamento non rende il nuovo proprietario responsabile verso il condominio. Se invece i 3 mila euro appartenessero tutti alle prime due gestioni, l’amministratore potrebbe domandargli l’intera somma.

Chi anticipa il denaro e chi ne sopporta il costo

La guida del Notariato sulla vita in condominio distingue il credito del condominio dai rapporti tra le parti della vendita. La responsabilità solidale consente al condominio di chiedere il pagamento al compratore anche quando, nei rapporti interni, quella spesa spettava al venditore. Il compratore che l’ha pagata può rivalersi sul venditore per la quota a suo carico. La quietanza e il riparto che identifica quella quota diventano quindi documenti importanti.

Pensiamo al rifacimento del tetto già deliberato prima della vendita, con una rata in scadenza dopo la consegna delle chiavi. Per capire su chi ricade il costo tra le parti occorre leggere la delibera che ha approvato i lavori e gli eventuali accordi conclusi al rogito. La data del bonifico richiesto dall’amministratore, da sola, non racconta quando è stato assunto l’impegno. Anche una clausola che assegna la spesa al venditore va letta tenendo distinta la posizione del condominio.

Che cosa chiedere prima della firma e dopo il primo sollecito

Prima del rogito è il venditore, ancora condomino, a poter chiedere all’amministratore l’attestazione sullo stato dei pagamenti e sulle eventuali liti in corso. Il compratore può farsela consegnare, leggere la data a cui si riferisce e confrontarla con i verbali delle assemblee successive. Una ricevuta relativa all’ultima rata dimostra quel versamento, ma lascia aperta la domanda sulle altre quote e sui lavori approvati di recente.

Se il sollecito arriva a vendita conclusa, servono il riparto dell’unità, gli esercizi di origine delle singole voci e le ricevute dei pagamenti già eseguiti. Sono dati diversi dal valore catastale usato per calcolare l’imposta di registro sulla prima casa. Con questi documenti davanti, si può indicare all’amministratore quale rata risulta già pagata, chiedere conto di un arretrato più antico e quantificare la somma da recuperare dal venditore se il compratore deve anticiparla.