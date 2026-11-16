Modem Fastweb ancora sul mobile dell’ingresso, mentre la nuova connessione è già attiva. Per gli apparati in comodato o a noleggio, la guida dell’operatore fa decorrere i 45 giorni per la restituzione dalla disattivazione dei servizi Fastweb. La firma del contratto con il nuovo gestore può cadere in un giorno diverso. Per dimostrare la restituzione conviene conservare la comunicazione dell’operatore, la ricevuta rilasciata quando il pacco viene accettato e il successivo esito della consegna. Ciascun documento prova un passaggio diverso.

La data che fa partire i 45 giorni

Prendiamo una famiglia che firma il nuovo contratto il 3 novembre e riceve conferma della disattivazione del vecchio servizio il 12 novembre. Per individuare il termine indicato da Fastweb si parte dalla seconda data. È importante recuperare la comunicazione riferita alla propria linea: il giorno in cui il nuovo modem comincia a navigare, l’ultima fattura emessa e la chiusura del servizio possono lasciare tracce differenti sul calendario.

Nella guida Fastweb alla gestione dell’offerta le istruzioni distinguono i contratti e gli apparati da riconsegnare. Prima di preparare il pacco, il cliente può confrontare il modello scritto sotto il dispositivo con quello indicato nell’area personale. In una casa in cui sono stati installati un modem e un ripetitore Wi-Fi, la restituzione del solo apparecchio principale potrebbe lasciare aperta la posizione del ripetitore. Un router comprato autonomamente e pagato per intero ha invece una diversa storia contrattuale.

Il messaggio con la lettera di vettura

Fastweb indica che invia le istruzioni tramite SMS ed e-mail. Per la procedura di spedizione gratuita tramite Poste Italiane fornisce il collegamento alla lettera di vettura. Il documento permette di associare il pacco alla restituzione richiesta. Conviene controllare l’indirizzo e-mail registrato nel contratto, inclusa l’eventuale casella Fastweb, e verificare che il numero di telefono di contatto sia ancora raggiungibile.

Se il messaggio tarda, la scelta pratica è contattare l’assistenza tramite l’area clienti con il codice della linea e chiedere copia delle istruzioni, annotando il riferimento della richiesta. Aspettare l’etichetta senza segnalare il problema può consumare parte dei giorni disponibili. Una spedizione organizzata in autonomia verso un indirizzo trovato su una vecchia scatola, d’altra parte, rende più difficile collegare il reso al contratto chiuso.

Cosa dimostra davvero la ricevuta

Prima di sigillare il pacco si possono annotare i numeri di serie, controllare gli accessori richiesti e fotografare gli apparecchi. È una precauzione utile se il gestore contesta in seguito il modello o le condizioni del materiale. Il codice di spedizione sulla lettera di vettura serve a seguire il pacco. La ricevuta di accettazione, con la data e lo stesso codice, documenta quando è stato effettivamente affidato al servizio postale.

Il passaggio successivo consiste nel salvare l’esito del tracciamento appena risulta la consegna. Se compare un addebito per un apparato mancante, questi riferimenti permettono di indicare all’assistenza che cosa è stato spedito, con quale pratica e in quale giorno è arrivato. Per valutare l’importo addebitato occorre confrontare il proprio modello con le condizioni dell’offerta sottoscritta, tenendo distinti modem, ripetitori ed eventuali dotazioni delle linee radio.

Nella gestione delle spese di casa conta anche l’ultima fattura. Una voce per la chiusura amministrativa, una rata residua e un costo per mancata restituzione hanno causali differenti. Leggerle separatamente evita di contestare la voce sbagliata e permette di allegare alla segnalazione la prova pertinente.