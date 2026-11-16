Bagaglio in ritardo di tre giorni e 120 euro spesi per cambiarsi e acquistare prodotti per l’igiene. Quando la valigia viene ritrovata, il passeggero ha 21 giorni dalla data in cui il bagaglio è stato messo a sua disposizione per inviare il reclamo scritto alla compagnia. ENAC, nelle istruzioni per il caso di riconsegna, prende come riferimento la data di effettiva riconsegna. L’apertura della pratica in aeroporto avviene prima e serve a far constatare la mancata consegna e a rintracciare il collo.

Immaginiamo un volo in partenza per un soggiorno fuori casa. Il passeggero atterra lunedì, aspetta la fine dello scarico e si presenta al banco assistenza bagagli prima di lasciare l’area di riconsegna. Mostra il talloncino ricevuto al check-in, fa aprire il rapporto di irregolarità bagaglio, chiamato PIR, indica come farsi raggiungere e ne conserva copia. Giovedì un corriere gli porta la valigia in albergo. La ricevuta della consegna consente di documentare il secondo momento, dal quale si calcola il termine del reclamo per il ritardo.

Se la compagnia invita il passeggero a ritirare il bagaglio, è utile conservare anche il messaggio che ne comunica la disponibilità. Un ritiro effettuato più tardi per comodità personale può creare una differenza fra il giorno della comunicazione e quello del passaggio in aeroporto. In questo caso è prudente presentare il reclamo prendendo come riferimento la prima data documentata di effettiva disponibilità. Il promemoria ENAC sui bagagli consegnati in ritardo indica a quali uffici della compagnia inviare la documentazione.

Come motivare i 120 euro di spese

Supponiamo che il viaggiatore abbia speso 75 euro per biancheria e un cambio di abiti, 25 per prodotti per l’igiene e 20 per una maglia. Il totale di 120 euro è la somma da documentare. A ogni ricevuta è utile associare il giorno dell’acquisto e una breve indicazione degli articoli che sostituivano gli effetti personali nella valigia. Uno scontrino dettagliato consente alla compagnia di valutare questa relazione meglio di un semplice movimento bancario con il nome del negozio.

Il motivo del viaggio, la durata dell’attesa e il luogo in cui il passeggero si trovava aiutano a spiegare le necessità. Un cambio acquistato la prima sera di una trasferta, prima di una riunione, ha una ragione precisa. Gli acquisti effettuati dopo la restituzione della valigia richiederebbero invece una spiegazione diversa. Il risarcimento riguarda il danno dimostrabile: i tre giorni di ritardo da soli non fissano un importo giornaliero, né assicurano il pagamento integrale della cifra richiesta.

Che cosa inviare e quale risposta controllare

Il reclamo scritto può riunire in ordine cronologico la prenotazione, la carta d’imbarco o il biglietto, l’etichetta del bagaglio, il PIR, la prova della riconsegna e le ricevute delle spese. Va inoltrato alla compagnia con cui si è viaggiato, attraverso il canale indicato per l’assistenza bagagli o le relazioni con la clientela. Conviene conservare gli originali e una copia di quanto trasmesso, insieme al numero di pratica o alla conferma datata di ricezione.

Se la compagnia accoglie soltanto parte della richiesta, confrontare la sua risposta con i singoli acquisti permette di capire quale importo è rimasto escluso e quale prova eventualmente integrare. Se alla riconsegna emerge anche una ruota spezzata o un guscio rotto, va documentato separatamente il danno materiale alla valigia, per il quale il termine di reclamo è diverso. Tenere distinti il costo degli acquisti durante l’attesa e il danno al bagaglio consente di quantificare entrambe le richieste senza contare due volte la stessa perdita.