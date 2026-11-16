ETF a distribuzione con 100 quote in portafoglio e un provento annunciato di 2 euro per quota. All’investitore che ha diritto alla distribuzione spettano 200 euro lordi. Per capire se ha guadagnato occorre però conoscere anche il valore delle quote dopo lo stacco e il prezzo al quale le aveva comprate. Lo stesso versamento di 200 euro può accompagnare un rendimento positivo, nullo oppure negativo. I tre risultati sono compatibili con lo stesso accredito sul conto.

Dove finiscono i due euro che escono da ogni quota

Un fondo può accumulare dividendi delle azioni o interessi delle obbligazioni che detiene. Quando il portafoglio matura questi proventi, il relativo valore è già compreso nel patrimonio del fondo. La distribuzione attribuisce una parte di quel patrimonio a chi possiede le quote con il diritto all’incasso. Nella guida agli ETF di BlackRock lo stacco è illustrato attraverso la diminuzione del valore patrimoniale netto per quota, o NAV, pari all’importo distribuito a parità delle altre condizioni.

Supponiamo che subito prima dello stacco il NAV sia di 50 euro. Le 100 quote rappresentano 5 mila euro di patrimonio. Se i titoli sottostanti e i cambi restano fermi, il NAV dopo lo stacco passa a 48 euro. Le quote valgono quindi 4.800 euro e l’investitore ha diritto a 200 euro lordi. La somma torna a 5 mila euro. La data in cui matura il diritto e quella in cui il denaro compare sul conto possono essere diverse: chi consulta il saldo proprio quel giorno deve controllare entrambe nel calendario del fondo.

Come calcolare il rendimento sul proprio prezzo di acquisto

Se quelle 100 quote erano costate 46 euro ciascuna, il capitale iniziale era di 4.600 euro. Al valore finale di 4.800 euro si aggiungono i 200 euro della distribuzione. Il guadagno complessivo lordo è di 400 euro, pari a circa l’8,70% del capitale iniziale. Duecento euro arrivano dalla differenza fra 46 e 48 euro sulle cento quote e altri duecento dal provento. Il conto assume che sia l’unica distribuzione del periodo e trascura imposte e costi di negoziazione.

Cambiamo soltanto il prezzo di acquisto. Chi avesse pagato 52 euro a quota avrebbe investito 5.200 euro. Con lo stesso valore finale e lo stesso accredito, il suo patrimonio complessivo sarebbe di 5 mila euro, con una perdita lorda di 200 euro, intorno al 3,85%. Rapportare i due euro distribuiti al valore di una quota dà un’indicazione sul provento, ma lascia fuori la variazione del capitale investito.

Perché il prezzo sul mercato può muoversi diversamente

Il NAV misura il valore degli attivi del fondo al netto delle passività. Sul mercato, invece, l’investitore compra o vende al prezzo a cui trova una controparte. Nel giorno dello stacco possono cambiare le quotazioni delle azioni in portafoglio, i rendimenti delle obbligazioni o il cambio delle valute coinvolte. Anche la differenza fra il prezzo richiesto da chi vende e quello offerto da chi compra pesa sul ricavato di una vendita. Per sapere quanto si incasserebbe vendendo davvero bisogna quindi aggiornare i 4.800 euro dell’esempio con i prezzi eseguibili e i costi applicabili.

Per chi segue i propri investimenti personali, l’ultima verifica riguarda il grafico utilizzato. Una serie di soli prezzi richiede di aggiungere le distribuzioni per ricostruire il rendimento complessivo. Una serie di rendimento totale che le reinveste le incorpora già. Sommando di nuovo i 200 euro a quella seconda serie si attribuirebbe al portafoglio due volte lo stesso incasso. Confrontare periodi identici, lo stesso trattamento dei proventi e valori entrambi lordi o entrambi netti rende leggibile la differenza fra due investimenti.