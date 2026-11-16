Spese funebri di 3 mila euro sostenute in parti uguali da due fratelli. Ognuno ha pagato 1.500 euro, ma la base massima su cui può applicare la detrazione è di 775 euro. Il risultato del calcolo, prima degli arrotondamenti della dichiarazione e degli eventuali limiti personali, è di 147,25 euro a testa. La ragione è che il tetto fiscale di 1.550 euro riguarda il singolo decesso. Quando più persone partecipano alla spesa, si divide anche la parte che dà diritto al beneficio.

Come si passa dalla fattura alla quota di ciascuno

Il punto di partenza è la spesa complessiva riferibile allo stesso funerale. Nel nostro caso entrambi i fratelli pagano la metà e possono documentarlo. Si prende il minore fra il totale di 3 mila euro e il limite di 1.550 euro. Poi si attribuisce a ciascuno il 50% del limite, ossia 775 euro. Il 19% di 775 dà 147,25. Il massimo teorico per la famiglia è quindi di 294,50 euro. Nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulle spese funebri il criterio di ripartizione viene illustrato anche con un esempio di pagamento condiviso.

Vale la pena provare il calcolo opposto. Se ognuno applicasse il 19% ai propri 1.500 euro, arriverebbe a 285 euro a testa, ossia 570 euro complessivi. I due pagamenti, considerati isolatamente, sembrerebbero inferiori al limite. È il collegamento con la stessa persona deceduta che impedisce di usare due volte la soglia. Lo stesso criterio vale quando i costi sono distribuiti su più fatture, per esempio fra agenzia di onoranze e fiorista.

Se uno dei due contribuisce di più

Il legame di parentela da solo non stabilisce la percentuale. Immaginiamo che, sempre su 3 mila euro, un fratello paghi 2.100 euro e l’altro 900. Le quote effettive diventano 70% e 30%. Applicate alla base di 1.550 euro, attribuiscono rispettivamente 1.085 e 465 euro di spesa agevolabile. Le detrazioni teoriche prima degli arrotondamenti sono 206,15 e 88,35 euro. Il totale rimane 294,50 euro, cambia la sua distribuzione nelle due dichiarazioni.

Il ragionamento cambia se il funerale è costato meno del limite. Con una spesa ammissibile di 1.200 euro interamente sostenuta in parti uguali, ciascun fratello applica il 19% a 600 euro e arriva a 114. Perciò, prima di partire dal tetto di 1.550 euro, bisogna sempre ricostruire l’importo per il quale esistono fatture o ricevute riferibili alla cerimonia.

Quali documenti confrontare prima di confermare il 730

Il caso più semplice è quello di due pagamenti tracciabili con documentazione che identifica gli importi sostenuti da entrambi. Se la fattura è intestata a uno solo, la prassi fiscale prevede di annotare sull’originale una dichiarazione di ripartizione sottoscritta anche dall’intestatario. Una copia va conservata da chi utilizza la propria quota. Le ricevute dei bonifici o degli altri pagamenti tracciabili completano la documentazione quando la modalità di pagamento non risulta già dal documento fiscale.

Nella precompilata occorre verificare sia la spesa totale sia la quota attribuita al contribuente. Il fatto che una fattura compaia per intero a nome di un fratello rende particolarmente utile questo controllo incrociato prima che entrambi confermino i rispettivi dati. Il valore di 147,25 euro è un massimo di calcolo. Il beneficio che incide sul bilancio familiare dipende anche dalla capienza fiscale e dagli eventuali limiti alle detrazioni applicabili al reddito di ciascuno.