Prima casa comprata da un privato per 220 mila euro, con una rendita catastale di 800 euro. Se l’acquirente ha i requisiti per l’agevolazione e chiede il prezzo-valore al rogito, l’imposta di registro è pari a 1.848 euro. Rispetto a un conto del 2% sul prezzo dichiarato, pari a 4.400 euro, la differenza è di 2.552 euro. Il beneficio nasce dalla base su cui si applica l’aliquota. Il venditore riceve comunque tutti i 220 mila euro concordati e quella cifra deve figurare nell’atto.

Dalla visura catastale all’imposta di registro

Il primo numero da controllare è la rendita che risulta in catasto. Gli 800 euro del nostro esempio sono la rendita prima della rivalutazione. Per l’acquisto agevolato della prima casa si moltiplica la rendita per 1,05 e poi per 110. Il primo passaggio porta a 840 euro, il secondo a 92.400 euro. Su questa base, il 2% dà 1.848 euro, importo che supera il minimo di mille euro previsto per l’imposta di registro.

Se nella proposta del venditore compare già un «valore catastale» di 92.400 euro, ripetere la moltiplicazione sarebbe un errore. Rendita e valore catastale occupano due righe diverse del calcolo. Lo stesso vale per una pertinenza con una propria rendita: se si acquista anche un box, il preventivo deve chiarire se la rendita indicata comprende già quella del box e se alla pertinenza spettano le agevolazioni. Nel caso illustrato gli 800 euro riguardano soltanto l’abitazione.

Chi può chiedere il prezzo-valore

La guida dell’Agenzia delle Entrate all’acquisto della casa descrive il meccanismo per le cessioni di abitazioni e relative pertinenze soggette a imposta di registro proporzionale. L’acquirente è una persona fisica che agisce al di fuori della propria attività commerciale, artistica o professionale. L’acquisto da un venditore privato ipotizzato qui rientra in quel quadro. Una vendita soggetta a IVA richiede un preventivo diverso, perché l’IVA si calcola sul corrispettivo.

Ottenere l’aliquota prima casa e chiedere il prezzo-valore sono due passaggi distinti. Il notaio deve poter verificare i requisiti personali e quelli dell’immobile per l’agevolazione. Nell’atto l’acquirente dichiara inoltre di voler applicare il sistema del prezzo-valore. Il momento per chiedere chiarimenti è prima della firma, quando si può ancora controllare che il testo riporti la richiesta e tutti i dati catastali.

Quanto mettere da parte per il rogito

Alla voce registro del nostro esempio si aggiungono le imposte ipotecaria e catastale, in misura fissa di 50 euro ciascuna per l’acquisto agevolato da privato. Le tre voci insieme fanno quindi 1.948 euro. Restano da preventivare il compenso del notaio, gli eventuali costi del mutuo e quelli della mediazione. La convenienza calcolata sul solo registro mantiene la sua utilità se entrambi i preventivi confrontano le medesime voci.

Per chi ha già stipulato un preliminare, vale la pena portare al notaio anche la registrazione e le quietanze delle somme versate. La distinzione fra caparra e acconto nel preliminare aiuta a leggere le cifre che si ritrovano nel saldo e a individuare le imposte già pagate da considerare. Per confrontare il preventivo con la liquidità sul conto conviene infine tenere su righe separate il saldo dovuto al venditore, le imposte dovute al rogito e gli altri onorari. Solo nella seconda riga si vede esattamente dove si colloca il risparmio di 2.552 euro.