Per la soia USA, la cifra che emerge dal bollettino agricolo di venerdì 13 novembre è di 354 mila tonnellate vendute per consegna nella campagna 2026/27. Gli esportatori privati americani hanno comunicato al Dipartimento dell’Agricoltura ordini per 134 mila tonnellate destinate alla Cina e 120 mila al Vietnam. Per le altre 100 mila la destinazione resta sconosciuta. Il documento fotografa così una domanda già tradotta in contratti e lascia aperta una domanda altrettanto importante per il mercato: quando partirà la merce?

Come si arriva alle 354 mila tonnellate

Nel bollettino del Foreign Agricultural Service compaiono quattro voci. Solo tre riguardano la soia. La quarta riporta 303.300 tonnellate di mais per il Messico, divise fra due campagne commerciali. Sommare tutte le righe darebbe un’impressione sbagliata sia della domanda di soia sia del periodo in cui gli acquirenti attendono la consegna. Per la soia statunitense, la campagna di riferimento va da settembre 2026 ad agosto 2027. È una finestra di dodici mesi, molto più ampia del giorno che compare sul comunicato.

La Cina rappresenta il 37,9% delle quantità di soia annunciate, il Vietnam il 33,9%. Insieme fanno 254 mila tonnellate, circa il 71,8% del totale. Le percentuali descrivono un singolo bollettino: per calcolare la quota cinese delle vendite americane da inizio campagna servirebbero tutte le destinazioni e tutte le settimane trascorse. Anche attribuire per ipotesi alla Cina le quantità classificate come sconosciute cambierebbe radicalmente la lettura. A oggi manca la conferma necessaria per farlo.

Perché un annuncio giornaliero anticipa le statistiche sulle navi

Nel programma statunitense di rendicontazione, una vendita di almeno 100 mila tonnellate di soia in un giorno verso una singola destinazione rientra fra le grandi operazioni da segnalare. Il programma prevede anche una soglia cumulativa settimanale. Il mercato può quindi conoscere ordini significativi prima che il raccolto raggiunga un terminal di imbarco. Per contro, una giornata senza comunicati può comprendere numerose operazioni di dimensioni inferiori.

Il rapporto settimanale permette un controllo ulteriore. Le vendite nette tengono conto anche di rettifiche e cancellazioni. Le esportazioni misurano il prodotto spedito, mentre gli impegni ancora aperti indicano quanto resta da consegnare. Se un esportatore spedisce merce per un vecchio contratto, le spedizioni aumentano e il volume ancora da evadere si riduce, anche in assenza di un nuovo ordine. Aggiungere meccanicamente il comunicato giornaliero alle vendite settimanali del periodo che lo comprende farebbe contare due volte la stessa operazione.

Cosa cambia per chi segue i prezzi agricoli

Il 12 novembre il dipartimento aveva già comunicato una vendita di 136 mila tonnellate di soia alla Cina. Con le 134 mila annunciate il giorno successivo, si arriva a 270 mila tonnellate destinate esplicitamente a quel paese in due comunicati. Il Vietnam introduce un elemento diverso: dei volumi con destinazione dichiarata venerdì, quasi la metà va a un altro acquirente asiatico. Per chi segue la continuità della domanda estera, anche la sua presenza merita attenzione.

Il precedente bilancio USDA su scorte, esportazioni e prezzo della soia USA stimava a 12,10 dollari per bushel il prezzo medio stagionale ai produttori. Applicare quella media alle quantità di venerdì per ricavarne un fatturato sarebbe fuorviante: i prezzi pattuiti per i tre contratti restano riservati. La verifica più informativa, nei prossimi rapporti, sarà seguire quanta parte degli impegni viene spedita e se nuovi ordini prendono il posto di quelli evasi. Solo così si può valutare il ritmo delle esportazioni rispetto alle attese per l’intera campagna.