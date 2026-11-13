Le scorte mondiali osservate di petrolio sono cresciute di 52 milioni di barili in ottobre, il primo aumento da giugno. Chi cercasse quei barili nei depositi troverebbe serbatoi ancora più vuoti. Il rapporto pubblicato il 13 novembre dall’Agenzia internazionale dell’energia colloca l’aumento in mare, dove il volume di petrolio è cresciuto di 86 milioni di barili in un mese. Per una raffineria che deve lavorare la prossima settimana, la posizione del carico può contare quanto la sua disponibilità sulla carta.

Il conto dei barili tra navi e depositi

Sottraendo gli 86 milioni in più sull’acqua ai 52 milioni di aumento complessivo, si ottiene per differenza una diminuzione di circa 34 milioni nel resto delle scorte osservate. È un calcolo sui dati arrotondati del rapporto IEA di novembre. L’Agenzia indica che le giacenze a terra si trovano al livello più basso almeno dal 2016. Il primo mese di ricostituzione delle riserve mondiali ha quindi coinciso con un ulteriore prelievo proprio dai depositi ai quali le aziende possono attingere più rapidamente.

Si può seguire idealmente un carico dal terminale di esportazione fino al porto di arrivo. Una volta salpata la nave, il paese importatore conosce la data prevista di consegna e può organizzare la lavorazione. Se nel frattempo un impianto ha bisogno di greggio, deve usare le proprie riserve oppure procurarsi un carico già vicino. Quando la petroliera scarica, a parità di altre condizioni aumenta la disponibilità a terra e diminuisce quella in mare. Il totale mondiale può rimanere invariato anche se per quell’impianto la situazione è migliorata.

Perché si sono riempite prima le petroliere

In ottobre, secondo l’IEA, le esportazioni di greggio dal Golfo, escluso l’Oman, sono risalite a 15 milioni di barili al giorno, circa l’82% del livello precedente alla guerra. La ripresa delle spedizioni porta subito più carichi sulle rotte commerciali. Per vedere quei volumi nei serbatoi di destinazione occorre attendere la navigazione, lo scarico e il trasferimento al deposito. Un aumento del petrolio in mare può quindi accompagnare un miglioramento dell’offerta anche quando i clienti finali avvertono ancora scarsità.

Il dato sulle scorte permette anche di distinguere un flusso da una giacenza. I 52 milioni di barili sono la variazione accumulata nell’intero mese. Dividendo per i 31 giorni di ottobre si ottengono circa 1,68 milioni di barili al giorno. È il ritmo medio con cui sono aumentate le riserve osservate durante quel mese. Proiettarlo fino a dicembre richiederebbe ipotesi sulle partenze delle navi, sulla domanda e sul ritmo di lavorazione delle raffinerie.

Perché il prezzo del gasolio può raccontare una storia diversa

Il barile sbarcato deve ancora essere trasformato in carburante. Nel rapporto, l’IEA colloca il greggio di riferimento del Mare del Nord intorno a 93 dollari al barile al momento della redazione, dopo il massimo di 136 dollari dell’8 ottobre. Nello stesso confronto il diesel europeo era sceso dell’11% e restava vicino a 180 dollari al barile all’ingrosso. Per un trasportatore conta la disponibilità di prodotto raffinato nella propria area. Tempi di lavorazione e di consegna aiutano a capire perché il movimento del greggio possa arrivare al distributore con intensità diversa. Un esempio è il confronto fra scorte americane di distillati e prezzo del petrolio.

Nei prossimi dati il segnale da cercare sarà l’arrivo dei carichi nei depositi. Un aumento delle giacenze a terra insieme a un calo dei volumi in mare indicherebbe che almeno parte dei barili sta raggiungendo i clienti. Se invece le navi continuassero ad accumulare più petrolio mentre i depositi si svuotano, una raffineria dovrebbe ancora pagare per assicurarsi consegne ravvicinate, anche in presenza di scorte mondiali in aumento.