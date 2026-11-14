Petrolio e gas, gli Stati Uniti perdono 3 impianti di perforazione e il Canada ne aggiunge 10: che cosa anticipano questi numeri sulla nuova offerta?

Petrolio e gas mandano due segnali diversi ai fornitori che lavorano sui pozzi nordamericani. Nel conteggio Baker Hughes del 13 novembre, diffuso venerdì alle 19 italiane, gli Stati Uniti scendono a 601 impianti di perforazione attivi, tre in meno della settimana precedente. Il Canada sale a 233, dieci in più. Sommando i due Paesi si passa da 827 a 834: un aumento di sette impianti che sparirebbe dal racconto se si guardasse soltanto al numero statunitense. Per stabilire quanto greggio o gas arriverà sul mercato occorre però seguire altri passaggi.

La settimana e l’anno raccontano due storie diverse

Il prospetto settimanale di Baker Hughes consente di ricostruire sia il confronto con il 6 novembre sia quello con la rilevazione del 14 novembre 2025. Negli Stati Uniti tre unità in meno su una base di 604 equivalgono a una diminuzione dello 0,5%. In Canada l’incremento da 223 a 233 equivale a circa il 4,5%. La base di partenza canadese è molto più piccola: in valore assoluto gli Stati Uniti continuano a contare oltre due volte e mezzo gli impianti del vicino settentrionale.

Allargando lo sguardo a dodici mesi, i segni tornano concordi. Baker Hughes conta 52 impianti in più negli USA e 45 in più in Canada. I livelli di confronto erano quindi rispettivamente 549 e 188. Nel complesso si è passati da 737 a 834, circa il 13,2% in più. Chi deve decidere se acquistare attrezzature o assumere personale leggerà in modo diverso una flessione di tre unità in una settimana e un aumento di 52 in un anno. I due dati lasciano aperta una domanda concreta: il rallentamento americano durerà abbastanza da cambiare il lavoro ordinato ai fornitori?

La prima conseguenza si vede sul cantiere

Una perforatrice in attività richiede tubi, utensili, personale, trasporti e servizi tecnici. Per un fornitore, sapere che più impianti lavorano in una certa area aiuta a capire dove potrebbe concentrarsi la domanda di attrezzature. Per una raffineria, invece, il numero decisivo è quanto greggio potrà effettivamente ricevere e con quali caratteristiche. Lo stesso impianto può perforare più pozzi in successione, e due pozzi possono raggiungere formazioni con rese molto diverse. Convertire le sette unità aggiuntive direttamente in barili al giorno richiederebbe informazioni che la rilevazione settimanale non contiene.

Fra la perforazione e la vendita c’è inoltre il completamento. Il pozzo va attrezzato per produrre e collegato agli impianti che raccolgono gli idrocarburi. Un operatore può completare oggi un pozzo perforato mesi prima, aumentando l’offerta senza che una nuova torre compaia nel conteggio della settimana. Allo stesso modo può perforare un pozzo e rinviarne l’avvio. Conta anche l’andamento dei pozzi già attivi: una parte della produzione nuova può servire a compensare la diminuzione delle rese di quelli più vecchi.

Come verificare se gli impianti in più porteranno nuova offerta

Il confronto più informativo è quello fra impianti attivi, pozzi effettivamente completati e produzione misurata nel medesimo bacino nei mesi successivi. Separare petrolio e gas è altrettanto importante. Nel prospetto sintetico le 601 unità statunitensi riguardano il totale nazionale delle attività censite. Attribuire l’intero calo di tre unità alle perforazioni petrolifere cambierebbe il significato del dato. Per leggere una singola materia prima occorre la ripartizione per destinazione dei pozzi e, per valutare i ricavi, anche il prezzo ottenuto alla consegna.

Una verifica ulteriore riguarda il petrolio già estratto. Il nostro approfondimento sulle scorte a terra e sui barili in mare mostra perché l’ubicazione delle forniture può contare quanto il totale disponibile. Le torri attive indicano dove si sta lavorando alla capacità futura. Depositi, carichi e consegne raccontano quanto prodotto sia già raggiungibile da chi lo deve usare. Mettere in ordine questi tempi permette di leggere il dato di venerdì senza trasformare una settimana di cantieri in una previsione sul prezzo del carburante.