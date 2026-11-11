Per la soia USA il Dipartimento dell’Agricoltura americano prevede un raccolto più abbondante e meno semi nei silos alla fine della campagna 2026/27. Il rapporto WASDE del 10 novembre porta a 12,10 dollari per bushel il prezzo medio stagionale previsto per i produttori, dieci centesimi sopra la stima di ottobre. A spiegare il movimento è soprattutto il ritmo delle esportazioni.
Soia USA, le vendite all’estero assorbono l’aumento del raccolto
L’USDA aggiunge 12 milioni di bushel alla produzione attesa. Le rese migliori in Minnesota, Iowa, Dakota del Sud e Nebraska compensano le revisioni al ribasso in altri Stati. Intanto, sulla base delle spedizioni di inizio campagna e della maggiore disponibilità, il Dipartimento alza di 25 milioni di bushel le esportazioni previste. La domanda estera aggiuntiva supera così di 13 milioni il nuovo raccolto disponibile rispetto al bilancio di ottobre.
Aumenta leggermente anche la quantità destinata alla semina, mentre resta ferma la stima dei semi lavorati per ricavarne olio e farina. Alla fine della campagna resterebbero 300 milioni di bushel contro i 315 previsti in ottobre. Il taglio equivale al 4,8% della stima precedente. Per capire se quei volumi lasceranno davvero i silos occorrerà seguire le consegne effettive, una distinzione che conta anche quando si leggono i dati sulle vendite americane di grano.
Quanto valgono dieci centesimi per chi vende
Su 10.000 bushel, passare da 12 a 12,10 dollari significa 1.000 dollari in più di ricavo lordo a parità di quantità. È un esempio del peso della revisione: la media stagionale comprende vendite concluse in luoghi e momenti diversi. Il prezzo ottenuto dalla singola azienda dipende anche dal contratto e dalla data di consegna.
Per le imprese che acquistano derivati della soia il rapporto offre due indicazioni diverse. La previsione per la farina resta a 340 dollari per tonnellata corta statunitense, mentre quella per l’olio scende di due centesimi a 68 centesimi per libbra. Applicare a entrambi l’aumento previsto per il seme porterebbe quindi a sovrastimare i costi indicati dall’USDA.