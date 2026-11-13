Petrolio a 80 dollari oggi e a 80 dollari fra un mese: chi compra un future a 84 e lo chiude a 80 perde comunque quattro dollari per barile. Il confronto decisivo è fra i due prezzi del contratto che l’investitore ha effettivamente scambiato. La quotazione a pronti descrive un’altra operazione, la disponibilità immediata della materia prima. Ottanta e ottantaquattro sono valori ipotetici scelti per isolare il meccanismo, indipendenti dai prezzi di borsa della seduta.

Cosa compri quando cambi scadenza

Immagina di detenere una posizione rialzista su un contratto prossimo alla scadenza, aperta a 80 dollari. Lo vendi a 80 e contemporaneamente compri il contratto del mese seguente a 84. Sul primo contratto il risultato è zero, trascurando i costi. L’acquisto del secondo stabilisce un nuovo prezzo di ingresso. Il divario di quattro dollari fra i due mesi non viene automaticamente addebitato come una commissione di quattro dollari a barile nel momento dello scambio. Hai chiuso una posizione e ne hai aperta un’altra, esposta da quel momento alle variazioni della scadenza successiva.

Se il secondo contratto torna a 80, la perdita si forma nel percorso da 84 a 80. Quattro diviso ottantaquattro corrisponde al 4,76% circa del valore nozionale iniziale. Su un’esposizione di cento barili l’effetto lordo è di 400 dollari. Questo calcolo esclude spese, rendimento dell’eventuale liquidità e cambio per chi misura il patrimonio in euro. La percentuale sul denaro depositato a margine può essere molto diversa, perché il margine rappresenta una frazione del valore economico dell’esposizione e la posizione viene regolata con accrediti o addebiti nel tempo.

Perché il contratto lontano può costare di più

Nella spiegazione di CME Group sulla curva dei futures, il termine contango indica una configurazione in cui la consegna futura quota sopra il prezzo a pronti. Per una materia prima fisica, detenere scorte fino a una data successiva può richiedere finanziamento, stoccaggio e assicurazione. Anche il vantaggio di avere subito merce pronta all’uso incide sul confronto. I quattro dollari dell’esempio esprimono la differenza osservata tra prezzi: dalla sola curva non si può ricavare quale parte remuneri ciascuna componente.

Avvicinandosi alla scadenza, il future tende verso il prezzo della merce consegnabile, alle condizioni di qualità, luogo e data previste dal contratto. Questa convergenza non impone un percorso lineare. Se lo spot resta a 80 mentre il future passa prima da 84 a 86 e poi a 80, chi chiude a 86 guadagna due dollari per barile e chi mantiene fino a 80 ne perde quattro. Il giorno in cui si esce conta quanto quello in cui si è entrati.

Quale grafico confrontare con l’estratto conto

Una quotazione di riferimento del WTI, la serie del contratto più vicino e il prezzo di uno strumento quotato che rinnova futures rispondono a domande differenti. Per ricostruire il risultato di quest’ultimo occorrono la scadenza detenuta, i giorni del rinnovo e il peso trasferito in ciascun giorno. Due strumenti sullo stesso greggio possono seguire regole diverse e quindi produrre rendimenti diversi anche nella medesima settimana.

Un ultimo scenario chiarisce perché il contango iniziale da solo non decide il risultato finale. Se alla scadenza il barile vale 82 dollari, il petrolio fisico è salito del 2,5% rispetto agli 80 iniziali, ma il compratore del future a 84 perde ancora due dollari per barile. A 84 raggiunge il pareggio lordo, a 86 realizza un guadagno. Per chi aveva scelto la seconda scadenza, la soglia da annotare all’apertura era dunque 84: è il livello da superare per trasformare l’esposizione rialzista in un profitto prima dei costi.