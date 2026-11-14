Il Krugerrand d’oro da un’oncia pesa circa 33,93 grammi perché insieme all’oro contiene rame. L’oncia che dà il nome al taglio è un’oncia troy di metallo prezioso, circa 31,10 grammi di oro fino. Chi divide il prezzo della moneta per il suo intero peso ottiene dunque un costo al grammo apparentemente più basso. Al banco del commerciante questo piccolo errore può far sembrare la moneta più conveniente del lingotto ancor prima di avere confrontato i due prezzi.

Cosa legge la bilancia e cosa compra il risparmiatore

La scheda tecnica della South African Mint per il Krugerrand da un’oncia documenta un esemplare con massa di 33,930 grammi e titolo di 916,67 millesimi d’oro. Moltiplicando il peso totale per 0,91667 si ottengono circa 31,10 grammi. Il resto della lega è rame. Il titolo corrisponde a 22 carati su 24 e descrive la proporzione di oro nel materiale. L’oncia descrive invece la quantità assoluta di fino che la moneta contiene. Sono due informazioni compatibili, entrambe utili per leggere il preventivo.

La scheda della zecca si riferisce a un’emissione da collezione con una finitura particolare. Documenta bene il rapporto fra peso e titolo. Il prezzo di una moneta di quella serie può però includere un premio legato alla tiratura, alla conservazione o alla finitura. Per confrontare l’oro da investimento conviene chiedere al commerciante quale versione stia offrendo. Una fotografia con l’antilope può identificare la famiglia della moneta, ma non basta per assimilare due preventivi su esemplari diversi.

Il conto su un prezzo ipotetico di 3500 euro

Supponiamo che un operatore offra la moneta per 3500 euro, spese comprese. È un esempio aritmetico, indipendente dalla quotazione del giorno. Dividendo 3500 per 33,93 si ottengono circa 103,15 euro per grammo di lega. Usando i 31,10 grammi di oro fino il costo effettivo sale a circa 112,54 euro al grammo. Il metallo offerto e il denaro alla cassa sono rimasti identici. Cambia il denominatore e con esso la risposta alla domanda su quanto costa l’oro.

Immaginiamo che nello stesso momento sia disponibile a 3460 euro un lingotto che dichiara anch’esso un’oncia di fino. La divisione per 31,10 dà circa 111,25 euro al grammo. Il vantaggio iniziale del lingotto è di 40 euro sull’intera operazione. Se una delle due offerte prevede una consegna assicurata da pagare a parte, anche quel costo deve entrare nel numeratore. Il raffronto diventa omogeneo quando le offerte hanno la stessa valuta, fanno riferimento allo stesso momento e comprendono tutte le spese per ricevere il metallo.

Cosa succede se vendi il giorno dopo

Il prezzo al grammo aiuta a scegliere all’ingresso. Per valutare il costo di uscita bisogna chiedere anche un’offerta di riacquisto per quel preciso esemplare. Se il commerciante vende la moneta a 3500 e la riacquista nello stesso momento a 3350, la differenza è 150 euro, il 4,29% circa della spesa iniziale. È possibile confrontare questo divario con quello del lingotto usando due proposte contemporanee. Un preventivo di oggi resta una fotografia commerciale, senza garantire il prezzo disponibile quando si deciderà di vendere.

Nel caso dei gioielli entrano in gioco anche lavorazione e trattenute, come mostra il confronto sul prezzo netto di un bracciale. Per moneta e lingotto è utile conservare fattura, informazioni sul titolo e condizioni di riacquisto. I quattro numeri da affiancare sono grammi di fino, prezzo complessivo d’acquisto, offerta di riacquisto e spese. Il peso sulla bilancia serve a controllare la coerenza del prodotto, mentre sono quei quattro numeri a rendere confrontabili le offerte.