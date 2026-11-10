Il Brent è previsto vicino a 100 USD al barile nel resto del 2026 e in graduale discesa fino a una media di 77 USD nel quarto trimestre 2027. È lo scenario del nuovo Short-Term Energy Outlook dell’EIA, pubblicato il 10 novembre: il percorso dipende dal recupero dell’offerta e dalla ricostituzione delle scorte mondiali.

Il documento porta numeri nuovi rispetto all’attesa del rapporto raccontata questa mattina. Va però mantenuto un limite temporale preciso: gli input del modello sono stati completati il 5 novembre. Gli eventi successivi non sono specificamente incorporati nelle previsioni.

Il prezzo previsto scende quando torna l’offerta

L’EIA ipotizza che gran parte della produzione mediorientale, escluso l’Iran, ritorni sulle medie precedenti al conflitto entro la metà del prossimo anno. Il graduale recupero delle scorte crea quindi lo spazio per prezzi inferiori. Se produzione, trasporti o disponibilità delle petroliere non seguissero quel percorso, anche il riequilibrio potrebbe richiedere più tempo.

I 77 USD rappresentano una media del quarto trimestre 2027. La previsione per l’intero 2027 è invece di 86 USD al barile, contro 97 USD per il 2026. La differenza fra media annua e valore dell’ultimo trimestre mostra che il modello distribuisce la discesa nel tempo: non descrive un passaggio immediato da un livello all’altro.

Scorte USA ridotte e un mercato ancora teso

Le riserve commerciali americane di greggio sono scese a 410 milioni di barili a fine ottobre, il livello più basso per quella fine mese dal 2014. Nel rapporto, esportazioni incentivate dal divario fra Brent e WTI e lavorazioni elevate delle raffinerie contribuiscono a spiegare il calo.

La disponibilità resta sotto la media quinquennale fino alla metà del prossimo anno nello scenario EIA. Successivamente, un restringimento del differenziale fra i due greggi e una produzione USA prevista al record di 14,3 milioni di barili al giorno nel 2027 aiuterebbero la ricostituzione delle riserve. Prezzi attesi più bassi e scarsità nel breve periodo possono quindi convivere.

Perché il diesel racconta una storia diversa

Il rapporto alza del 12% la previsione del prezzo medio americano del diesel nel 2027, portandola a 5,03 USD al gallone dai precedenti 4,49 USD. È una revisione della stima, non un rialzo giornaliero del carburante. Il nuovo livello resta inferiore ai 5,25 USD previsti per il 2026.

Questo confronto chiarisce una distinzione importante per chi legge i mercati energetici: un prezzo può essere atteso in diminuzione rispetto all’anno precedente e contemporaneamente risultare più alto di quanto stimato un mese prima. L’EIA attribuisce la revisione a vincoli nell’offerta di prodotti raffinati destinati a protrarsi nel 2027.

Come utilizzare lo scenario per investimenti e costi

Per produttori e imprese che consumano energia, il documento offre ipotesi da confrontare con budget e coperture. Il prezzo effettivo di una fornitura dipende anche da qualità del prodotto, trasporto, cambio e contratto. Le previsioni americane sui carburanti non possono essere trasferite direttamente alle pompe italiane.

Chi investe deve inoltre distinguere il Brent spot medio previsto da un contratto futures con una scadenza specifica. Il rapporto non stabilisce un rendimento ottenibile né il momento di ingresso. I segnali più utili da seguire sono il ritorno della produzione, la velocità di ricostituzione delle scorte e la disponibilità di trasporto: sono le condizioni su cui poggia la discesa descritta dal modello.