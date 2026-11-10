Il petrolio attende oggi il nuovo Short-Term Energy Outlook dell’EIA. Prima del rilascio, la previsione ufficiale disponibile resta quella di ottobre: Brent spot a una media di 105 USD al barile nel quarto trimestre 2026. Il valore serve come riferimento per valutare eventuali revisioni, non descrive il prezzo corrente del greggio.

Nel rapporto EIA di ottobre, pubblicato il 6 ottobre, la stima trimestrale era stata alzata di 14 USD rispetto all’edizione precedente. Il modello era stato completato il 1° ottobre e quindi non incorporava specificamente gli eventi successivi. La pagina ufficiale indica il 10 novembre come data del nuovo aggiornamento, ancora atteso al momento della verifica di questa mattina.

Il significato dei 14 dollari di revisione

Il precedente valore trimestrale era di 91 USD al barile. Il passaggio a 105 USD equivale a un aumento di circa il 15,4%, calcolato sui valori arrotondati: una variazione della previsione, non un rendimento del petrolio. Questa distinzione evita di leggere una modifica del modello come un movimento già avvenuto in una seduta.

Una nuova revisione andrà misurata usando lo stesso trimestre e la stessa definizione di prezzo. La media annua, quella trimestrale e la quotazione di un contratto futures rispondono a domande diverse. Confrontarle senza specificarne l’orizzonte può produrre un divario apparente, privo del significato economico attribuito al numero.

Offerta e scorte dietro lo scenario

Lo scenario di ottobre ipotizzava flussi dal Medio Oriente ancora limitati nel quarto trimestre e un graduale recupero della produzione e delle esportazioni nell’orizzonte successivo. È la base informativa del vecchio rapporto, non una descrizione verificata delle condizioni di questa mattina.

Nel nuovo documento sarà utile distinguere un cambiamento della domanda da uno dell’offerta. Un prezzo atteso più basso può derivare da consumi più deboli oppure da maggiore disponibilità di greggio: i due casi hanno conseguenze differenti per produttori, trasporti e attività industriali. Anche il percorso previsto delle scorte aiuta a capire se il modello descriva un mercato più abbondante o ancora teso.

Una previsione media non è un obiettivo di mercato

Il precedente aggiornamento sul ribasso del Brent riportava invece una rilevazione intraday di un future. Quella fotografia di mercato e la media trimestrale prevista dall’EIA non sono intercambiabili. Un prezzo giornaliero inferiore a 105 USD, da solo, non smentisce una stima che copre tre mesi.

Per un’impresa che costruisce un budget energetico, il rapporto può offrire uno scenario con cui confrontare ipotesi alternative. I costi effettivi dipendono però dal contratto acquistato, dalle date delle forniture e dalle eventuali coperture. Una revisione della previsione non modifica automaticamente i prezzi già fissati.

Il passaggio decisivo del nuovo STEO sarà quindi l’insieme di numeri e ipotesi che accompagnerà le revisioni. Fino alla pubblicazione, attribuire all’EIA un nuovo prezzo di novembre sarebbe prematuro. I 105 USD restano il punto di confronto dello scenario precedente, con periodo e data di elaborazione ben identificati.