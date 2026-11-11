Per il grano USA l’USDA stima che alla fine della campagna 2026/27 resteranno 743 milioni di bushel, il 19% in meno rispetto alla stagione precedente. Eppure il rapporto agricolo del 10 novembre abbassa di dieci centesimi il prezzo medio che prevede per gli agricoltori americani, portandolo a 6,20 dollari per bushel. Il bilancio dei mulini aiuta a capire come possano convivere le due cifre.
Grano USA, perché i mulini lasciano più frumento nei magazzini
Da luglio a settembre i mulini hanno macinato per la farina il 2% di grano in meno rispetto allo stesso trimestre del 2025. Alla luce di quel dato il Dipartimento riduce di 3 milioni di bushel l’utilizzo alimentare atteso. Disponibilità ed esportazioni complessive restano ferme rispetto a ottobre. Il minor impiego interno si ritrova quindi per intero nelle scorte finali previste, che salgono da 740 a 743 milioni di bushel.
Per chi guarda il mercato oggi, il confronto mensile indica circa lo 0,4% di scorte in più rispetto alle attese di ottobre. Il calo del 19% misura invece la distanza dalla stagione precedente. La previsione sul prezzo tiene conto anche di quanto gli agricoltori hanno già incassato e delle prospettive per vendite fisiche e futures nei mesi restanti. Su un lotto di 10.000 bushel i dieci centesimi di revisione valgono 1.000 dollari di ricavi lordi teorici in meno.
La domanda estera cambia secondo la varietà
L’USDA mantiene l’export totale a 750 milioni di bushel, ma alza la previsione per il frumento bianco, competitivo sui mercati asiatici, e riduce quella per il frumento rosso duro invernale. Per quest’ultimo le spedizioni cumulate a questo punto della campagna sono le seconde più basse della serie storica. Il totale stabile nasconde quindi condizioni di vendita differenti per le aziende che producono le due varietà.
Il precedente approfondimento sulle vendite di grano americano destinate all’estero distingueva gli ordini già raccolti dalle spedizioni ancora da effettuare. Il rapporto di novembre aggiunge un elemento per chi deve negoziare la consegna: insieme al volume complessivo conta quale frumento cercano gli acquirenti e verso quali destinazioni partono i carichi.