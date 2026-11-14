Smartphone con batteria da 800 o da 1200 cicli: per sapere quale telefono durerà di più lontano dalla presa, bisogna cercare un’altra voce sull’etichetta europea. È l’autonomia per singolo ciclo, espressa in ore e minuti. Il numero delle ricariche racconta invece come la batteria invecchia. Un dispositivo può durare più a lungo durante una giornata di lavoro e avere, contemporaneamente, una batteria che raggiunge prima la soglia di usura nella prova di laboratorio. Per chi compra oggi in vista di diversi anni di utilizzo, entrambe le misure hanno un valore distinto.

Il confronto fra due telefoni sullo stesso scaffale

Immaginiamo due modelli allo stesso prezzo. La scheda del primo dichiara 42 ore per carica e almeno 800 cicli. Il secondo dichiara 36 ore e almeno 1200 cicli. Sono esempi per leggere le unità, senza riferimento a prodotti specifici. Nel test comune il primo dura sei ore in più per ogni carica, circa il 17% in più rispetto alle 36 ore del secondo. Sul banco di prova dell’invecchiamento, invece, il secondo dichiara una soglia superiore di 400 cicli. Nessuna operazione aritmetica trasforma quella differenza in sei ore di autonomia quotidiana.

La guida della Commissione europea all’etichetta degli smartphone spiega la separazione dei due indicatori. La prova di autonomia simula un insieme standard di attività. Serve perché due prodotti siano confrontabili a parità di metodo. Una giornata passata a navigare con il GPS e luminosità elevata può avere un bilancio diverso da una trascorsa con il telefono in tasca e chiamate occasionali. Anche un’autonomia dichiarata superiore a 24 ore non costituisce una promessa di due giornate intere nel proprio uso.

Cosa accade quando la batteria arriva all’80%

I cicli misurano il percorso fino alla soglia dell’80% della capacità nominale originaria nelle condizioni di prova. A quel livello l’apparecchio funziona ancora. Una batteria che immagazzinava l’equivalente di cento unità di energia ne conserva circa ottanta, quindi a parità di utilizzo può richiedere la presa prima di quanto accadesse da nuova. Per usare il numero correttamente va ricordato che due brevi rabbocchi non equivalgono necessariamente a due cicli completi. Contano le quantità di energia caricate e scaricate, insieme alle condizioni previste dal test.

Con l’ipotesi puramente illustrativa di un ciclo completo al giorno, 400 cicli in più corrispondono aritmeticamente a circa tredici mesi. La temperatura, le abitudini di ricarica e il tempo trascorso incidono sull’invecchiamento reale. Inoltre chi sceglie il modello con più ore per carica potrebbe usare una frazione minore della batteria ogni giorno. Convertire il conteggio dei cicli in una data precisa di sostituzione produrrebbe quindi un preventivo poco affidabile.

Quanto valore dare alla differenza di prezzo

Se un dispositivo costa 60 euro in più, chiedersi se lo si terrà due o quattro anni aiuta a dare una misura al sovrapprezzo. In quattro anni sono 15 euro all’anno, a patto di tenerlo davvero per tutto il periodo. Prima di pagare di più conviene verificare il costo di sostituzione della batteria e il punteggio di riparabilità. Un preventivo comprensivo di manodopera è più informativo del prezzo del solo ricambio. Quando c’è una promozione, è altrettanto utile verificare il prezzo precedente usato per calcolare lo sconto.

Il codice QR dell’etichetta conduce alla scheda del modello nella banca dati europea EPREL. In negozio vale la pena controllare che il codice coincida con la variante in vendita e annotare due valori separati. Ore e minuti aiutano chi vuole arrivare alla sera senza caricatore. I cicli, insieme alla riparabilità e al prezzo, aiutano chi vuole rimandare la spesa per il prossimo telefono.