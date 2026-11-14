Asciugatrice da 500 euro o modello da 650 euro che promette consumi più bassi? Per sapere quando si recuperano i 150 euro di differenza servono tre dati: i kWh per 100 cicli dei due apparecchi, il prezzo dell’energia che si evita di acquistare e il numero di asciugature che si fanno in un anno. Con una differenza di 50 kWh ogni cento cicli e un costo variabile di 30 centesimi al kWh, il pareggio arriva dopo mille cicli. Il calendario dipende interamente da quante volte si preme il pulsante di avvio.

Cosa significa la cifra stampata vicino alla classe energetica

La guida della Commissione europea all’etichetta delle asciugatrici spiega che il valore dichiarato è il consumo medio ponderato per 100 cicli di asciugatura del programma eco. L’etichetta riporta anche capacità nominale e durata del programma a pieno carico. Vale la pena affiancare macchine di capacità adatta alla propria famiglia. Se un modello obbliga a dividere in due il bucato che l’altro asciuga in una volta sola, il numero annuo di avvii cambia e il confronto va rifatto.

Prendiamo due etichette ipotetiche: 140 kWh per cento cicli per l’apparecchio meno caro e 90 per il più caro. Dividendo per cento si ottengono 1,40 e 0,90 kWh per ciclo standard osservato in media. Lo scarto è mezzo kWh. Al prezzo ipotizzato di 0,30 euro per kWh si spendono circa 42 centesimi contro 27. Sono 15 centesimi risparmiati per asciugatura. I 150 euro iniziali divisi per 0,15 danno i mille cicli necessari. I numeri sono simulazioni per rifare il conto davanti agli apparecchi in negozio.

Tre famiglie con la stessa tariffa arrivano a conclusioni diverse

Con cento cicli l’anno, poco meno di due a settimana, il risparmio è di 15 euro l’anno: occorrono dieci anni per recuperare la differenza. Con duecento cicli diventano 30 euro e il tempo scende a cinque anni. Con trecento cicli il beneficio energetico arriva a 45 euro l’anno e il recupero richiede circa tre anni e quattro mesi. Per chi asciuga all’aperto d’estate, moltiplicare per cinquantadue settimane la frequenza invernale rischia quindi di accorciare sulla carta un pareggio che nella pratica arriverà più tardi.

Anche il contratto di fornitura conta. Le quote fisse che si pagano ogni mese restano in fattura qualunque sia la macchina scelta. Nel calcolo servono le componenti variabili associate al kWh effettivamente evitato e, se applicabile, alla fascia oraria d’uso. Il nostro approfondimento sulle differenze fra prezzo all’ingrosso e costo in bolletta spiega perché una quotazione giornaliera isolata è un riferimento insufficiente. Con 20 centesimi al kWh il risparmio dell’esempio scende a dieci centesimi a ciclo: per recuperare 150 euro occorrerebbero 1500 avvii.

Quando il programma scelto in casa cambia il risultato

Le ore riportate accanto al programma eco aiutano a capire se quel ciclo è compatibile con i propri tempi. Se per liberare la macchina prima si usa di frequente un programma diverso, il consumo reale può discostarsi da quello dell’etichetta. Incidono anche quantità e umidità iniziale del bucato. Annotare gli avvii per qualche settimana è spesso un punto di partenza più credibile del ricordare a memoria la giornata in cui si sono fatti più carichi.

Nel prezzo finale vanno infine incluse eventuali differenze di consegna e installazione. Il confronto basato sull’energia assume condizioni simili di durata e manutenzione. Se il sovrapprezzo comprende anche capienza, minore rumorosità o una caratteristica che interessa davvero, quella parte ha un valore distinto. Si può preferire il modello da 650 euro anche per quel motivo, sapendo quanti dei 150 euro sarà realistico recuperare dalla sola bolletta.