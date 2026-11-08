Il Black Friday richiede un controllo semplice prima di guardare la percentuale: per gli annunci di riduzione del prezzo dei beni, il riferimento ordinario è il prezzo più basso applicato dal venditore nei 30 giorni precedenti. Un cartellino con «−30%» diventa utile quando sappiamo da quale importo parte e quanto pagheremo alla fine.

Novembre offre il tempo per preparare una lista degli acquisti necessari e registrare i prezzi, invece di decidere soltanto davanti a un conto alla rovescia. Il vantaggio economico nasce dal confronto fra alternative equivalenti e dal rispetto del proprio budget.

Quale prezzo bisogna confrontare

Le FAQ del Ministero delle Imprese e del Made in Italy chiariscono che conta il minimo praticato alla generalità dei consumatori nel canale online o nel punto vendita interessato. Anche un’offerta durata un solo giorno rientra nel confronto. La regola riguarda i beni; alcune promozioni condizionate, come programmi fedeltà o acquisti abbinati, hanno un trattamento diverso.

Un esempio: il 30% può diventare il 12,5%

Immaginiamo un prodotto offerto a 70 euro accanto a un prezzo barrato di 100 euro. La differenza aritmetica è il 30%. Se però il minimo applicato nei 30 giorni precedenti era 80 euro, il risparmio rispetto a quel riferimento è 10 euro, pari al 12,5%.

Confronto ipotetico Riduzione in euro Riduzione percentuale Da 100 a 70 euro 30 30% Da 80 a 70 euro 10 12,5%

È un esempio redazionale, senza riferimento a un venditore reale. Mostra perché un prezzo di listino elevato può dare una percezione diversa dal confronto con i prezzi effettivamente disponibili. Per le riduzioni progressive nella stessa campagna ininterrotta, il Ministero indica come riferimento il minimo antecedente all’avvio della campagna.

Il costo del carrello può ribaltare la scelta

Un secondo esempio riguarda due offerte sullo stesso prodotto: 70 euro più 9 di consegna oppure 75 euro con consegna inclusa. La seconda costa 4 euro in meno. Accessori necessari, installazione e abbonamenti associati meritano quindi una riga separata nel confronto.

Per un dispositivo elettronico servono codice del modello, capacità e condizioni equivalenti. Un usato ricondizionato e un prodotto nuovo possono avere prezzi e tutele diversi: il nostro approfondimento sullo smartphone ricondizionato e sulla garanzia aiuta a separare i due confronti.

La lista da preparare prima dell’offerta

Un foglio con prodotto, venditore, prezzo osservato, data e costo di consegna rende più semplice la decisione. Per ogni voce conviene aggiungere una cifra massima sostenibile e la ragione dell’acquisto. Un prodotto che costa meno del mese scorso può comunque essere una spesa superflua per la famiglia.

Conservare la schermata dell’offerta e le condizioni permette inoltre di ricostruire quanto era stato promesso. Il prezzo minimo precedente è un punto di partenza verificabile; qualità, assistenza e spesa totale completano la valutazione.