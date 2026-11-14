Frecciarossa in ritardo, biglietto pagato 80 euro e arrivo previsto alle 17. Se il viaggio si conclude alle 18:59, il ritardo è di 119 minuti e l’indennità prevista, quando riconosciuta, è di 20 euro. Se il ritardo registrato arriva a 120 minuti, l’importo sale a 40 euro. Quel minuto cambia il conto perché le regole applicano due percentuali diverse all’intero prezzo del biglietto. È il ritardo in arrivo alla destinazione del viaggio a determinare la fascia, anche quando la previsione letta sul tabellone durante il percorso era diversa.

Perché il calcolo passa direttamente da 20 a 40 euro

Nelle condizioni Trenitalia per l’indennità di ritardo, la prima fascia per Frecce e Intercity va da 60 a 119 minuti e vale il 25%. Dalle due ore comprese spetta il 50%. Applicati a un biglietto da 80 euro, i due coefficienti danno rispettivamente 80 diviso quattro e 80 diviso due. Sono fasce alternative: a 120 minuti si riconoscono 40 euro complessivi. Sommare i 20 della prima soglia ai 40 della seconda gonfierebbe l’indennizzo di metà.

L’esempio riguarda un singolo biglietto, un solo passeggero e una sola tratta, con il viaggio effettuato. Il prezzo da prendere in considerazione è quello del titolo acquistato. Se per lo stesso treno una promozione ha portato la spesa a 60 euro, gli importi scendono rispettivamente a 15 e 30 euro. Usare gli 80 euro del viaggiatore seduto accanto o il prezzo mostrato il giorno della partenza darebbe una cifra diversa da quella dovuta per il proprio acquisto.

A 59 minuti cambia anche la forma del riconoscimento

Per le Frecce esiste uno scaglione aggiuntivo. Fra 30 e 59 minuti di ritardo Trenitalia riconosce un bonus del 25%, spendibile entro dodici mesi per comprare un nuovo biglietto. Sul viaggio da 80 euro vale ancora 20 euro, ma richiede un acquisto successivo per essere utilizzato. Da 60 minuti il passeggero avente diritto può scegliere fra bonus e indennizzo monetario secondo le modalità previste per il pagamento originario. Per chi prende il treno una volta all’anno la distinzione può valere più della differenza nominale fra due tariffe.

Un passeggero che ha pagato con uno strumento digitale può richiedere il riaccredito secondo le modalità indicate dal vettore. Conviene separare sul proprio bilancio le somme già rientrate sul conto dai bonus ancora da utilizzare. Se il viaggio è frequente, il nostro esempio sul costo effettivo del tragitto per andare al lavoro mostra come cambiano i conti al variare delle presenze. Un credito utilizzabile soltanto in un viaggio futuro può essere valorizzato quando si prevede davvero di spenderlo.

Dove controllare il ritardo e presentare la richiesta

Per un biglietto acquistato online, nell’area riservata si apre il dettaglio del viaggio e si selezionano le voci per gestire il biglietto e verificarne l’indennizzo. Nell’app il punto di partenza è la sezione dei propri viaggi. Anche chi ha acquistato senza registrarsi può recuperare il biglietto. Per Frecce e Intercity Trenitalia indica un termine di un anno dal viaggio per richiedere l’indennità. È utile conservare il codice del biglietto e la conferma del prezzo pagato.

Se l’itinerario comprende più treni, occorre prima identificare se il contratto copre l’intero percorso o se sono stati comprati titoli separati. Anche rinunciare al viaggio prima della partenza apre un problema diverso da quello descritto qui. Per il semplice Frecciarossa dell’esempio bastano tre informazioni per iniziare la verifica: la destinazione indicata sul titolo, il ritardo registrato all’arrivo e gli 80 euro effettivamente pagati.