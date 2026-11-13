Palestra, la prima visita in cui l’abbonamento annuale da 360 euro costa meno degli ingressi da 9 euro è la quarantunesima. Dopo quaranta accessi hai speso esattamente la stessa cifra con entrambe le formule. Al quarantunesimo, pagando ogni volta, il totale raggiunge 369 euro. L’esempio presume che i due prezzi diano accesso alla stessa sala negli stessi orari, che l’annuale non venga rimborsato per le settimane perse e che non ci siano quote aggiuntive. Il conteggio più utile comincia dalle visite che faresti davvero.

Il calendario racconta più del prezzo mensile

Trecentosessanta euro diviso dodici fa 30 euro al mese. La cifra sembra bassa, ma non dice quanto costa il singolo allenamento. Se nei dodici mesi entri trenta volte, paghi in media 12 euro per visita, contro i 9 del biglietto. In quel caso il costo della flessibilità è rovesciato: comprando di volta in volta avresti tenuto 90 euro. Con sessanta visite, invece, l’annuale costa 6 euro per ingresso e fa risparmiare 180 euro rispetto ai sessanta biglietti.

Prova a ricostruire le ultime otto settimane. Se ti sei allenato sei volte, il ritmo osservato è di tre ingressi ogni quattro settimane. Mantenendolo per cinquantadue settimane arriveresti a trentanove visite, appena sotto la soglia. Può bastare una presenza in più per arrivare al pareggio e ne servono due per ottenere il primo risparmio. Una previsione basata sugli accessi registrati è più facile da correggere di una promessa generica di allenarsi due volte alla settimana.

Le condizioni che possono spostare la soglia

Un costo d’iscrizione di 30 euro richiesto esclusivamente a chi sottoscrive l’annuale porta la spesa iniziale a 390 euro. Quarantatré biglietti ne costano 387, quarantaquattro ne costano 396. Il contratto diventa più economico alla quarantaquattresima presenza. Se invece l’iscrizione è obbligatoria e identica per entrambe le formule, compare su entrambi i lati del conto e la soglia resta quella di partenza. Per lo stesso motivo vanno isolate le prestazioni che pagheresti comunque.

Leggi anche quali attività copre il biglietto. Se comprende un corso serale cui l’annuale permette di partecipare soltanto con un supplemento, confronta il costo degli allenamenti che vuoi fare. Se il centro concede la sospensione, verifica per quanti giorni e se la scadenza si sposta. Congelare il contratto per un mese aggiunge un mese utile soltanto quando puoi recuperare gli accessi dopo la scadenza originaria. Un diritto disponibile sulla carta ha poco valore se quel mese sarai già in un’altra città.

Quando comprare tempo per decidere costa meno

Se stai provando un nuovo centro, quattro ingressi da 9 euro costano 36 euro. Quella somma compra quattro allenamenti e informazioni che il listino non dà: attesa per gli attrezzi alle diciotto, puntualità del corso e minuti effettivamente necessari per arrivare. Se poi sottoscrivi l’annuale e la palestra non scala quei biglietti, i 36 euro restano una spesa separata. Chiedere se esiste un pass di prova convertibile rende verificabile il costo dell’esperimento.

Infine c’è il momento del pagamento. Disporre subito di 360 euro è diverso dal sostenerne nove ogni volta, anche quando prevedi quarantuno visite. Nel calcolatore del budget della Banca d’Italia puoi riportare la spesa con la sua frequenza effettiva. Nel confronto tra abbonamento annuale e mensile la variabile decisiva erano i mesi pagati. Qui contano gli accessi: segna quanti ne puoi perdere per ferie, trasferte e chiusure prima che l’annuale cominci a costarti di più.