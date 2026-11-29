Le azioni delle 7 megacap americane arrivano a lunedì 30 novembre con un recupero settimanale diffuso, ma un bilancio di novembre ancora diviso: tutte e sette sono salite fra le chiusure del 20 e del 27 novembre, mentre Nvidia, Microsoft e Alphabet restano sotto i prezzi di fine ottobre. Nvidia guida il rimbalzo con il 19,88%, ma conserva anche la perdita mensile più ampia del gruppo, pari al 26,46%.

Per le azioni Nvidia, passare da 125,53 a 150,49 dollari non cancella infatti la distanza dai 204,64 dollari del 30 ottobre. Dal prezzo del 27 novembre servirebbe ancora un rialzo del 35,98% per tornare a quel livello. Il confronto chiarisce il punto prima della nuova apertura: essere primi nella classifica del rimbalzo non significa avere recuperato le perdite precedenti.

Il campione comprende Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta e Tesla. Per Alphabet usiamo soltanto la classe A, ticker GOOGL, così la società compare una volta. La misura settimanale va dalla chiusura di venerdì 20 a quella di venerdì 27 novembre; quella mensile parte dal 30 ottobre, ultima seduta del mese precedente. Novembre non è ancora concluso: manca la seduta del 30.

I prezzi sono le chiusure regolari in dollari della colonna Close delle serie storiche Yahoo Finance, consultate il 29 novembre. Non usiamo la colonna Adj Close, né prezzi fuori orario. Misuriamo quindi variazioni di prezzo, senza reinvestimento dei dividendi, commissioni, imposte o conversione in euro. I collegamenti sui nomi nella tabella portano alle rispettive serie utilizzate.

Fonte dei prezzi: Yahoo Finance; percentuali elaborate dalla redazione come prezzo finale diviso prezzo iniziale, meno uno, moltiplicato per cento. Gli arrotondamenti sono a due decimali. Il prospetto riguarda queste sette società, non tutte le componenti del Nasdaq.

La classifica cambia quando cambia il punto di partenza

Amazon presenta il progresso maggiore da fine ottobre, +5,73%, pur essendo soltanto sesta nel confronto settimanale. Apple segue sul mese con +4,04%; Meta è positiva in entrambi gli intervalli. Tesla, seconda nel recupero settimanale, è invece sostanzialmente tornata al punto di partenza mensile: 400 dollari contro 399,81.

Il caso Microsoft mostra una ripresa più contenuta: +1,72% nell’ultima settimana, ma −5,57% rispetto ai 521,91 dollari del 30 ottobre. Per Alphabet, il recupero settimanale del 3,65% lascia una distanza dell’1,74% dal riferimento di 279,84 dollari. L’etichetta unica di “rialzo delle megacap” nasconde quindi situazioni diverse per chi aveva acquistato all’inizio del periodo.

Quanto manca ai tre titoli ancora sotto ottobre

Il rialzo necessario si calcola invertendo il rapporto: prezzo del 30 ottobre diviso prezzo del 27 novembre, meno uno. Per Microsoft il risultato è +5,90%; per Alphabet +1,77%; per Nvidia +35,98%. Queste percentuali non sono rendimenti attesi o obiettivi degli analisti: descrivono soltanto la distanza aritmetica da un prezzo storico.

Una perdita del 26,46% e il recupero richiesto del 35,98% possono coesistere perché cambiano i denominatori. La prima si misura sul valore iniziale più alto; il secondo sul capitale rimasto. Per questo sommare un ribasso e un successivo rialzo percentuale produce una lettura sbagliata del risultato cumulato.

Sette rialzi non misurano il contributo al Nasdaq

La media semplice dei sette rendimenti è +8,67% nella settimana e −3,10% da fine ottobre. È un’elaborazione che assegna identico peso a ogni società all’inizio di ciascun intervallo, non la performance del Nasdaq o di un ETF. Non significa neppure che un portafoglio reale abbia ottenuto quei risultati: costi, valuta, dividendi e pesi effettivi possono cambiarli.

Il bilancio di Wall Street di venerdì descriveva il movimento degli indici e la differenza fra apertura e chiusura. Qui la domanda è diversa: quanto è diffuso il recupero fra queste società e quanto del mese resta da recuperare. Il numero di titoli in rialzo e il loro contributo ponderato a un indice sono due misure distinte.

Che cosa osservare lunedì

Alla nuova apertura il primo riferimento resta la chiusura del 27 novembre, senza confondere eventuali prezzi del premarket con una seduta già conclusa. Sarà utile vedere se la partecipazione resta ampia e se i titoli ancora negativi sul mese riducono la distanza anche durante gli scambi, oltre all’eventuale salto iniziale.

Per Amazon il calendario di Cyber Monday e AWS re:Invent offre appuntamenti specifici da seguire. Il confronto dei prezzi, da solo, non attribuisce invece una causa certa ai movimenti delle altre società. Fornisce una base comune per leggere la seduta del 30 novembre, senza trasformare il recente recupero in una promessa sulla sua prosecuzione.