Wall Street chiude la seduta di venerdì 27 novembre in rialzo: il Nasdaq Composite guadagna il 2,31%, l’S&P 500 l’1,60% e il Dow Jones l’1,18%. Tutti e tre terminano sopra i rispettivi livelli di apertura, confermando che gli acquisti hanno trovato continuità durante gli scambi. La sessione regolare è terminata alle 19 italiane, secondo il calendario ridotto del Black Friday.

Il dato che aiuta a interpretare la giornata è però un altro: quasi il 70% del guadagno in punti dell’S&P 500 era già incorporato nell’apertura. Fra il primo livello della seduta e la chiusura, l’indice è salito dello 0,48%. Per chi valuta il risultato di un acquisto effettuato oggi, la differenza rispetto al +1,60% mostrato dai listini è sostanziale.

I numeri della chiusura

Le rilevazioni di chiusura di Yahoo Finance restituiscono questo quadro per il 27 novembre 2026. I livelli sono espressi in punti; le variazioni sono percentuali.

Indice Chiusura Variazione giornaliera Dall’apertura alla chiusura S&P 500 7.297,49 +1,60% +0,48% Nasdaq Composite 24.129,50 +2,31% +0,71% Dow Jones 50.774,94 +1,18% +0,63%

Le variazioni giornaliere confrontano la chiusura di venerdì con quella di mercoledì: giovedì i mercati azionari americani erano chiusi per Thanksgiving. L’ultima colonna è un’elaborazione sui livelli di apertura e chiusura riportati nelle schede di S&P 500, Nasdaq Composite e Dow Jones.

Il Nasdaq Composite mantiene il primato anche considerando soltanto il movimento successivo all’apertura. Il vantaggio sul Dow, però, si restringe: circa 0,09 punti percentuali, contro gli 1,13 punti che separano le rispettive variazioni giornaliere arrotondate. Cambiare il punto di partenza cambia quindi anche la misura della leadership tecnologica.

Il rialzo dell’S&P 500, scomposto in due passaggi

L’S&P 500 partiva da una precedente chiusura di 7.182,78 punti e ha aperto a 7.262,61. Il salto iniziale valeva già 79,83 punti. Durante la sessione ne ha aggiunti altri 34,88, arrivando a un progresso complessivo di 114,71 punti.

Dividendo 79,83 per 114,71 si ottiene il 69,59%: è la quota del guadagno finale già presente all’apertura. Il rendimento successivo si calcola invece dividendo 7.297,49 per 7.262,61 e sottraendo uno, ottenendo lo 0,48%.

Sono calcoli sull’indice, che non si acquista direttamente. Il risultato di un ETF dipende anche dal prezzo effettivo di esecuzione, dallo spread e dai costi; per un investitore italiano può intervenire inoltre il cambio. Le percentuali riportate escludono imposte e costi personali. Il confronto chiarisce comunque una distinzione concreta: il rendimento quotidiano riportato sui listini comprende un movimento precedente all’ingresso di chi compra dopo la campanella.

Il tema era già centrale nella preparazione all’apertura di Wall Street. I dati finali permettono ora di misurarlo sui livelli effettivi degli indici.

Nvidia recupera, ma resta sotto il prezzo iniziale

La giornata di Nvidia mostra ancora più chiaramente l’importanza della base di confronto. Il titolo ha chiuso a 150,49 dollari, guadagnando lo 0,80% rispetto ai 149,30 dollari della seduta precedente. L’apertura era però avvenuta a 151,94 dollari: rispetto a quel livello, la chiusura rappresenta una flessione dello 0,95%. I dati sono riportati nella scheda delle quotazioni Nvidia.

Durante gli scambi il prezzo è sceso fino a 145,39 dollari. La chiusura positiva descrive quindi una seduta con un recupero dai minimi, senza cancellare integralmente la discesa rispetto all’apertura.

Le quotazioni successive alle 19 italiane appartengono alla sessione prolungata e vanno tenute separate: un movimento negativo nell’after-hours non trasforma retroattivamente in ribasso il risultato della sessione regolare.

Quanto resta da recuperare

L’S&P 500 termina ancora circa il 6,97% sotto il massimo delle ultime 52 settimane, indicato dal fornitore a 7.844,52 punti. Dal livello finale di venerdì servirebbe un rialzo di circa il 7,50% per raggiungerlo: le due percentuali differiscono perché utilizzano denominatori diversi.

La chiusura offre dunque un segnale preciso: gli indici hanno conservato il vantaggio iniziale e aggiunto terreno durante la seduta abbreviata, prevista dal calendario ufficiale del NYSE. Per valutare la durata del recupero serviranno le prossime sessioni complete e la partecipazione dei singoli titoli. Il segno positivo dei tre indici, da solo, non misura quanti componenti abbiano sostenuto il movimento.